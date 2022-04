Mick Schumacher (Haas/13.): FIA verzichtet auf Strafe

Auch im 24. Grand Prix seiner Formel-1-Karriere kann Mick Schumacher keine Punkte einfahren. Zudem musste sich der Ferrari-Junior nach dem WM-Lauf bei den Rennkommissaren erklären.

Haarige Szene im Grossen Preis von Australien: Während der Safety-Car-Phase nach dem Unfall von Sebastian Vettel war zu sehen, wie es bei Start und Ziel fast zu einer Auffahrkollision gekommen ist. Haas-Pilot Mick Schumacher wäre beim Aufwärmen der Reifen beinahe ins Heck von Tsunoda gekracht! Der Deutsche konnte auf der Start/Ziel-Geraden mit Müh und Not einen Crash verhindern. Mick am Funk: «Das war knapp!»

Das fanden auch die Rennkommissare und baten die Herren Schumacher, Tsunoda und Gasly zur Erklärung. Nach dem Studium von Videobildern, Einsicht der Daten aus den Rennwagen und Aussagen der Fahrer entschieden Gerd Ennser (Deutschland), Dennis Dean (USA), Enrique Bernoldi (Brasilien) und Matthew Selley (Australien) – keine Strafe!

Die Rennpolizei gibt jedoch zu bedenken: «Das Aufwärmen von Bremsen und Reifen in einer Safety-Car-Phase ist heikel, es kommt wegen ständigen Beschleunigens und Bremsens der Wettbewerber teilweise zu grossen Tempo-Unterschieden. Es wird bei einer kommenden Fahrerbesprechnung thematisiert, wie das besser zu lösen ist, bevor es zu einem Unfall kommt. Aber kein Fahrer hat sich eines Vergehens schuldig gemacht.»

Mick Schumacher ging von Startplatz 15 ins Rennen, war zwischendurch bei Kurve 10 kurz neben der Bahn, was ihn einige Ränge kostete und wechselte in Runde 14 von mittelharten Pirelli auf die harte Mischung. Am Ende wurde er Dreizehnter – sein drittbestes Ergebnis in der Formel 1 (Elfter in Bahrain 2022, Zwölfter in Ungarn 2021).

Schumacher über sein Rennen: «Heute war Einiges los auf der Rennstrecke. Es ging schon kurz nach dem Start an, als Carlos Sainz von der Bahn geriet und dann vor uns quer über die Piste schoss. Da hat nur wenig gefehlt, und es wäre zu einem Zusammenstoss gekommen! Dann wurde es auch zwischen Yuki und mir verflixt knapp, als wir hinter dem Safety-Car lagen.»

«Was den puren Speed angeht, so waren wir nicht so schlecht. Aber leider ist das Überholen hier nicht einfach, auch nicht bei geänderter Bahn.»

Kevin Magnussen wurde 14.: «Wir haben etwas risikiert und mit der harten Reifenmischung begonnen, aber das Safety-Car hat unsere Strategie ruiniert.»

Haas-Teamchef Günther Steiner: «So wie es aussieht, kommt das Safety-Car prinzipiell immer zu einem für uns schlechten Zeitpunkt auf die Bahn. Aber ernsthaft – manchmal hast du eben Glück, manchmal hast du Pech. Heute ist es nicht für uns gelaufen. Auch wenn wir ein Auto hatten, mit dem Punkte möglich gewesen wären.»





GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0