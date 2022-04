Lewis Hamilton (Mercedes): «Mein Motor hat überhitzt»

Lewis Hamilton kam in Melbourne hinter seinem Mercedes-Teamkollegen George Russell als Vierter über die Ziellinie. Danach sagte er am Funk, dass sein Team ihn in eine schwierige Lage gebracht habe.

Für Mercedes-Pilot Lewis Hamilton verlief das dritte Kräftemessen der Saison auf dem Albert Park Circuit besser als erwartet. Der siebenfache Champion fuhr von Startplatz 5 los und fand sich nach einem starken Start auf der dritten Position wieder. Doch die zweite Safety-Car-Phase kam für ihn zum falschen Zeitpunkt.

Der Brite verlor gleich zwei Positionen – eine an seinen Teamkollegen George Russell, und nachdem er an der Box gewesen war, eine weitere an Sergio Pérez im Red Bull Racing-Renner. Pérez konnte sich in der Folge auch an Russell vorbeikämpfen, doch weil Max Verstappen auf Platz 2 liegend ausfiel, konnte der Brite dennoch einen Podestplatz feiern.

Hamilton, der nicht im Kampf ums Treppchen eingreifen konnte, erklärte seinem Team über Funk: «Ihr habt mich in eine wirklich schwierige Lage gebracht.» Nach der Zielankunft erklärte er: «Ich konnte nicht um den dritten Platz kämpfen, weil mein Motor überhitzt hat. Ich musste deshalb zurückstecken und hinten bleiben.»

Dennoch fiel die Rennbilanz des 103-fachen GP-Siegers positiv aus: «Als Team haben wir ein überragendes Ergebnis erzielt, denn am Freitag fehlten noch 1,2 sec. Wir haben dann über Nacht toll gearbeitet und konnten die dritte Startreihe erobern. Im Rennen erwischte ich einen super Start und kam bis auf die dritte Position nach vorne, was sich gut anfühlte. Zu diesem Zeitpunkt sah es noch aus, als würden wir um einen Podestplatz kämpfen können.»

«Aber ich konnte das Tempo der Red Bull Racing-Jungs nicht halten», fügte Hamilton eilig an. «Dennoch denke ich, dass wir das Bestmögliche geschafft haben, denn wir haben in den letzten Rennen keine echten Fortschritte gemacht. So gesehen ist es grossartig, dass wir dieses Resultat geschafft haben.»

GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0