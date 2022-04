McLaren: Lando Norris-Spott für Daniel Ricciardo

In den ersten zwei Saisonrennen hatte der Traditionsrennstall McLaren nur sechs Punkte erobern können, nun sind gleich 18 hinzugekommen: Platz 5 für Lando Norris, Rang 6 für Daniel Ricciardo.

Den frechsten Spruch des Australien-Wochenendes hat sich Lando Norris geleistet. McLaren hat in Australien eine feine Mannschaftsleistung gezeigt – der Engländer Lando Norris ist Fünfter geworden, der Australier Daniel Ricciardo beim Heimrennen Sechster. Norris deutet nach dem Rennen auf Flecken am Overall von Daniel und versetzt keck: «Ist das vom meinem Bremsstaub?» Da blieb selbst der sonst so schlagfertige Ricciardo einen Moment sprachlos.

Ein wenig den Anderen durch den Kakao ziehen beiseite: In den ersten beiden WM-Läufen des Jahres konnte das zweitälteste Formel-1-Team (nach Ferrari) nur sechs Punkte erobern, mit Norris als Siebter in Dschidda, nun sind auf einen Schlag 18 hinzugekommen.

Lando Norris ist sichtlich angetan: «Das war ein gutes Wochenende, damit dürfen wir wirklich zufrieden sein. Fünfter und Sechster ist das bestmögliche Ergebnis für uns.»

Wieso findet McLaren langsam zu besserer Form? Der WM-Sechste von 2021 glaubt: «Das ist das Ergebnis harter Arbeit. Wir versuchen, mehr aus dem Auto herauszuholen. Und dann ist Melbourne eine Strecke, die dem Auto besser zu liegen scheint. Ob das in Imola auch so sein wird, da bin ich etwas unsicher.»

Der achtfache GP-Sieger Daniel Ricciardo ergänzt: «Wir konnten im ersten Teil des Rennen das Tempo von Mercedes, aber übers ganze Rennen gesehen waren sie schneller.»

Zum Schluss des Rennens rückte Ricciardo seinem Stallgefährten immer näher. Gab es eine Stallorder? Daniel: «Ich habe gesehen, dass Lando in den letzten Runden etwas langsamer wurde, und mir wurde gesagt, dass er ein paar Probleme habe. Aber sie haben mir auch gesagt, ich solle vernünftig sein und keine Dummheiten machen. Letztlich hätte ich gerne attackiert, aber wenn man in der letzten Runde etwas versucht und beide Autos rausfliegen würden. Es war ein gutes Wochenende, und man darf in gewissen Situationen nicht zu gierig sein, sondern man muss ans grosse Ganze denken. Also habe ich mich etwas zurückgehalten.»





GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0