Sport und Talk auf ServusTV: Formel-1-WM im Fokus

Die Formel-1-Stars haben das dritte Kräftemessen der Saison in Melbourne ausgetragen und die Fans kamen wieder auf ihre Kosten. In der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» wird der Australien-GP analysiert.

Nach zwei Jahren Pause hat die Formel 1 ihr Comeback in Australien gefeiert. Und das Rennen auf dem Albert Park Circuit bot einige Überraschungen. Champion Max Verstappen musste eine bittere Pille schlucken, auch für Sebastian Vettel verlief der erste GP-Einsatz nach der Corona-Zwangspause nicht nach Wunsch.

Zu den Gewinnern des Wochenendes zählt nicht nur Rennsieger Charles Leclerc, der seinen WM-Vorsprung ausbauen konnte. Auch das Mercedes-Team durfte sich dank der Plätze 3 und 4 von George Russell und Lewis Hamilton über einen gelungenen Abschluss eines schwierigen Rennwochenendes freuen.

In der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» analysieren GP-Veteran Christian Klien und ServusTV-Formel-1-Experte Philipp Eng zusammen mit Moderator Christian Nehiba am heutigen Montag, 11. April, ab 21.10 Uhr (in der Schweiz und in Deutschland ab 23 Uhr) die dritte WM-Runde. Dabei gehen sie der Frage nach, wie sich die WM im weiteren Verlauf entwickeln wird.

Neben der Königsklasse steht auch der Fussball im Fokus der Sendung. Erfolgstrainer Matthias Jaissle, der für den grössten internationalen Erfolg der Salzburger Klubgeschichte verantwortlich ist, gibt sich die Ehre und spricht über seine Ziele und seine Zukunft.

Moderation

Christian Nehiba

Themen

Formel 1: Australien-GP

Fussball: Matthias Jaissle exklusiv

Gäste

Christian Klien (49 Formel-1-Starts)

Philipp Eng (ServusTV-Formel-1-Experte)

Matthias Jaissle (Trainer FC Red Bull Salzburg)

GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0