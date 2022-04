Ferrari: Deshalb gibts kein grosses Upgrade für Imola

Ferrari bestreitet beim nächsten Formel-1-Rennwochenende in Imola ein Heimspiel. Dennoch plant die Scuderia kein grosses Upgrade für das vierte Rennen der Saison. Aus gutem Grund, wie Teamchef Mattia Binotto verrät.

Das Ferrari-Team hat sich mit dem starken Saisonstart selbst überrascht: Die Mannschaft aus Maranello durfte beim Saisonauftakt in Bahrain den Sieg von Charles Leclerc und den zweiten Platz von Carlos Sainz bejubeln. In Saudi-Arabien belegten der Monegasse und der Spanier die Ränge 2 und 3 und das jüngste Rennen in Melbourne konnte Leclerc, der in allen drei Rennen die schnellste Runde drehte, wieder für sich entscheiden. Sainz fiel durch einen frühen Fehler aus.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto gesteht nach der dritten WM-Runde des Jahres: «Ja, wir sind sicherlich überrascht, auch wenn wir hart gearbeitet haben und das Projekt für dieses Jahr an erster Stelle für uns stand. Mir war natürlich klar, dass wir ein gutes Team haben und deshalb wusste ich auch, dass wir uns im Vergleich zu den vorangegangenen Jahr verbessern würden, und wir haben natürlich auch gehofft, dass wir stark in die Saison starten würden.»

«Die Wintertestfahrten haben gezeigt, dass wir ein gutes Auto haben. Aber wir hatten sicherlich nicht mit einem derart starken Saisonstart gerechnet. Allerdings haben die bisherigen Saisonläufe auch gezeigt, dass der Unterschied zwischen uns und unseren Gegnern sehr klein sein kann, deshalb bin ich mir sicher, dass wir in den nächsten Wochen einen grossartigen Spitzenkampf erleben werden», fügt der Ingenieur an.

Für das anstehende Heimspiel in Imola will Ferrari dennoch kein grosses Upgrade-Paket schnüren, denn das vierte Rennwochenende der Saison wird im Sprintformat durchgeführt. Binotto sagt dazu: «Imola ist sicherlich ein schwieriges Wochenende, um neue Teile ans Auto zu bringen. Schliesslich muss man sich in den Trainings auf das Qualifying am Nachmittag konzentrieren. Aus diesem Grund werden wir dort nicht viel Neues dabei haben.»

Einzig die Verbesserung des Porpoising-Effekts, der die Ferrari auf den Geraden hüpfen lässt, soll weiter vorangetrieben werden. «Wir werden versuchen, die Probleme, die wir bisher haben, weiter abzuschwächen. Denn das wirkt sich auf die Performance des Autos aus. Aber wir werden erst später ein bedeutendes Upgrade einführen», stellt der 52-jährige Italiener klar.

GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0