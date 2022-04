Martin Brundle: «Leclerc hat das schnellere Auto»

Der frühere GP-Pilot Martin Brundle analysiert den neuesten Auftritt von Charles Leclerc in Melbourne und erklärt, worüber sich dessen Ferrari-Stallgefährte Carlos Sainz und Champion Max Verstappen Sorgen machen müssen.

Das dritte Saisonrennen der Formel 1 in Australien hat den starken Eindruck bestätigt, den Ferrari bereits während der Wintertestfahrten und in den ersten beiden WM-Läufen in Bahrain und Saudi-Arabien hinterlassen hat. Zu diesem Schluss kommt auch Martin Brundle.

Der frühere GP-Pilot und heutige TV-Experte schreibt in seiner Analyse zum Rennen in Melbourne auf «Skysports.com»: «Charles Leclerc hat ein höheres Niveau erreicht. Er ist konstant schnell und scheint mit seinem Auto nicht ans Limit gehen zu müssen, was in der Vergangenheit gelegentlich zu Crash geführt hatte.»

«Das neue Regelwerk kommt ihm entgegen und er hat sein Selbstvertrauen stärken können. Zwei Pole-Positions, zwei Siege, ein zweiter Platz und drei schnellste Rennrunden in drei Rennen bestätigen das eindrucksvoll», fügt der Brite an.

Weniger gut bewertet Brundle die Situation von Leclercs Teamkollegen Carlos Sainz. Zum kurzen Auftritt des Spaniers, der sich schon in der zweiten Runde von der Strecke drehte, sagt der GP-Veteran: «Er konnte eine gute Qualifying-Runde nicht beenden, weil sein Freund Fernando Alonso eine rote Flagge auslöste und lieferte dann wegen der Probleme beim Anlassen des Autos keine repräsentative Runde mehr ab.»

«Er musste das Lenkrad dann in letzter Minute wechseln, bevor er von Startplatz 9 losfuhr, was zu einem miserablen Start führte. Danach stellte er sich dem harten Mittelfeld-Fight, bevor er sich von der Strecke drehte. Es ist möglich, dass er letztlich Schützenhilfe für Leclerc spielen muss, je nach dem, wie sich die Konkurrenz entwickelt und ob er die nächsten paar Rennen für sich entscheiden kann, was nicht auszuschliessen ist», mahnt der 62-Jährige.

Auch Max Verstappen befindet sich nach dem Ausfall in Melbourne in einer schwierigen Situation. «Er liegt in der WM bereits 46 Punkte hinter Leclerc auf dem sechsten Zwischenrang», erklärt Brundle. «Max benutzte Wörter wie ‚inakzeptabel‘, um die Probleme mit der Standfestigkeit zu beschreiben, später schwächte er das etwas ab. Aber es liegt noch ein langer Weg vor ihm. Leclerc hat fast zwei Rennsiege Vorsprung auf ihn und im Moment auch das schnellere Auto.»



GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0