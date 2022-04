Martin Brundle: «Russell auf Augenhöhe mit Hamilton»

Martin Brundle lobt die bisherigen Auftritte von Mercedes-Pilot George Russell in diesem Jahr. Der Brite erklärt, warum der Australien-GP einen anderen Eindruck hinterliess als die ersten beiden Saisonläufe.

Das Mercedes-Team durfte im dritten Saisonlauf in Melbourne zum zweiten Mal in diesem Jahr die Plätze 3 und 4 bejubeln, und im Gegensatz zu Bahrain hatte diesmal Aufsteiger George Russell die Nase vorn. Der 24-Jährige profitierte vom Safety-Car, erlaube sich aber auch keinen Fehler, wie Formel-1-Veteran Martin Brundle in seiner Rennanalyse auf «Skysports.com» betont.

«George Russell hatte Glück mit dem Safety-Car, aber man muss davor und danach konkurrenzfähig sein, um davon zu profitieren, und das war er auf jeden Fall», betont der Brite. «Er scheint weder im Qualifying noch im Renntrimm Probleme zu haben, auf Augenhöhe mit Lewis zu sein, und das ist beachtlich.»

«In der Fahrerwertung liegt George auf dem zweiten Platz, was auf seine erstklassigen, fehlerfreien Auftritte und seine Zuverlässigkeit zurückzuführen ist. Nun muss Mercedes mit dem Auto schnell einen deutlichen Schritt nach vorn machen», fügt Brundle an.

«Lewis war als Vierter enttäuscht, weil er mit einem überhitzten Motor zu kämpfen hatte, aber das Team muss froh sein, dass es seine Reifen in der ersten Hälfte des Rennens besser geschont hat als Red Bull Racing. Das gesamte Mercedes-Team betreibt definitiv Schadensbegrenzung und das sehr gut», analysiert der 62-Jährige.

Brundle erklärt auch, warum die Mercedes-befeuerten Teams im dritten Kräftemessen einen besseren Eindruck hinterlassen haben als in den beiden WM-Läufen zuvor. «Abgesehen vom schwächenden Aston Martin Team zeichnete sich diesmal nicht das gleiche Bild ab, wie in den ersten beiden Rennen, in denen jene Autos, die einen Ferrari-Motor im Heck hatten, vorne lagen, und die Fahrzeuge mit Mercedes-Power hinten.»

«Letztere hinterliessen einen stärkeren Eindruck. Doch obwohl zwei Safety-Car-Phasen das Feld zusammenrücken liessen und Charles Leclerc an der Spitze nur so schnell fuhr, wie nötig war, um das Rennen zu kontrollieren, kam das Mercedes-Duo mit 25 Sekunden Rückstand auf den Sieger ins Ziel. Den McLaren-Piloten fehlten gar 53 Sekunden. Das ist ein grosser Rückstand, der wettgemacht werden muss», stellte der 158-fache GP-Teilnehmer klar.

GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0