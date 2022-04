Haas-Märchen vor Ostern vorbei? Fahren wie auf Eiern

In Bahrain und Saudi-Arabien zeigte der US-amerikanische Rennstall Haas verblüffende Leistungen. Aber ist diese starke Phase bereits vorbei? Kevin Magnussen beschreibt das schwierige Fahrverhalten.

Formel-1-Rückkehrer Kevin Magnussen war beim WM-Auftakt in Bahrain in grandioser Form: Rang 5 für Haas. Beim Grand Prix von Saudi-Arabien legte der 29-jährige Däne nach, Platz 9. Aber in Australien ging der Rennstall des US-amerikanischen Werkzeugmaschinen-Herstellers Gene Haas erstmals in dieser Saison leer aus.

Ist die Haas-Geschichte ein Märchen, das noch vor Ostern wieder vorbei ist? Kevin Magnussen erklärt: «Es war teilweise Fahren wie auf rohen Eiern, einmal war ich neben der Strecke. Das Rennen hat Spass gemacht, der Umbau der Bahn ist gelungen, aber ich glaube, wir haben uns mit der Strategie keinen Gefallen getan.«

«Wir wollten etwas riskieren und gingen auf den harten Pirelli-Reifen ins Rennen. Aber dann haben die Safety-Car-Phase den ganzen potenziellen Vorteil dieser Reifenwahl zunichte gemacht.»

Nullrunde für Haas, wie aussagekräftig ist dieses Ergebnis? Kevin: «Ich glaube, das ist ein Sonderfall. Unsere Abstimmung war in Melbourne von Anfang an nicht die beste, dazu taten wir uns mit den Reifen schwerer als unsere Gegner. Aber unser Speed im Rennen war anständig, ich bin sicher, wir können ab Imola wieder in die Top-Ten fahren.»

Das hätte eigentlich auch in Australien klappen müssen, findet Mick Schumacher. Der Stallgefährte von Magnussen findet: «Vom reinen Speed her hat es nicht ganz gereicht, um in die Punkte zu fahren. Aber wir haben bei Alex Albon und Williams gesehen, dass dies auch mit einer klugen Strategie möglich ist. Daraus können auch wir etwas lernen.»



Mick Schumacher kam als 13. ins Ziel, Magnussen auf Platz 14. Alex Albon holte mit einem tollen Trick für Williams einen Punkt.





GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0