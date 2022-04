Toto Wolff über Hamilton und Schmuck: Konflikt nötig?

Die Schmuck-Affäre zieht weitere Kreise. Lewis Hamilton hat klargemacht, dass er sich seine Ohrringe nicht verbieten lassen will. Nun äusserte sich auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff zum Reizthema.

Da hat Formel-1-Rennleiter Niels Wittich in ein Wespennest gestochen: In seinen Direktiven fürs GP-Wochenende von Australien hat der Deutsche an das Verbot erinnert, im Rennwagen Schmuck zu tragen. Das wurde auch bei der Fahrerbesprechung am Freitagabend thematisiert, zum Unmut einiger Piloten, allen voran Lewis Hamilton der beteuert – der Schmuck bleibt.

Was sagt eigentlich Mercedes-Teamchef Toto Wolff zur ganzen Sache? Der 50-jährige Österreicher im Rahmen einer Medienrunde in Melborune: «Will sich der neue Rennleiter zu diesem Zeitpunkt wirklich auf einen Konflikt einlassen? Aber wenn sich später herausstellen sollte, dass dies der einzige Fehltritt von Niels Wittich ist, dann nehme ich den tausend Mal in Kauf.»

Für den früheren Formel-1-Rennleiter Michael Masi gab es seitens Toto Wolff nochmals Kritik, da kommt Niels Wittich bislang besser weg. Der Wiener Wolff sagt: «Die Art und Weise, wie er die ersten GP-Wochenenden der Saison abgewickelt hat, waren respektvoll und solide. Er hat nichts falsch gemacht.»

GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0