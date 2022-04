Williams: Erleichterung nach hartem Saisonstart

Das Williams-Team durfte im Albert Park von Melbourne dank eines starken Auftritts von Alex Albon den ersten WM-Zähler der Saison bejubeln. «So früh in der Saison zu punkten ist ermutigend», sagt Teamchef Jost Capito.

Die Ausgangslage für Alex Albons erste Punktefahrt war denkbar schlecht: Der Williams-Teamneuling kam mit einer Startplatz-Strafe nach Melbourne, die er für die Kollision mit Lance Stroll im vorangegangenen GP in Saudi-Arabien kassiert hatte. Zu den drei Positionen, die er in der Startaufstellung in Melbourne nach hinten rücken musste, kam der Schaden am Auto, der beim unliebsamen Treffen entstanden war.

Und Albons Pechsträhne war noch nicht vorbei: Nach dem Qualifying wurde er vom Abschlusstraining disqualifiziert, weil nicht genügend Sprit für die obligate Stichprobe der FIA mehr in seinem Tank zu finden war. Er bekam zwar die Starterlaubnis, musste das Rennen aber vom letzten Startplatz in Angriff nehmen.

Der 26-Jährige fuhr auf harten Reifen los und drehte darauf 57 Runden, erst zum Schluss absolvierte er auf Position 7 liegend den vorgeschriebenen Reifenwechsel, der ihn auf den zehnten Platz zurückwarf. Die Freude in der Williams-Box war dennoch riesengross, schliesslich hatte keiner mit dem Punkterang gerechnet.

Williams-Teamchef Jost Capito erklärte nach dem Rennen: «Natürlich ist das eine Erleichterung, denn so früh in der Saison zu punkten ist ermutigend. Wir haben einen sehr schwierigen Start erlebt, und nach dem Samstag war das Wochenende in Australien auch schwierig.»

«Aber das ist das Gute am Rennfahren, das Blatt kann sich am Sonntag wenden. Und bis zum Rennende ist noch alles möglich. Wenn du weiter Gas gibst, immer motiviert bleibst und auch in schwierigen Zeiten an dich glaubst, dann kann sich das Glück wenden. Manchmal muss es erst schlechter werden, bevor es wieder bergauf geht», weiss der 63-jährige Deutsche.

Dass Albon so spät zum Reifenwechsel abbog, war nicht von Anfang an geplant. Capito verriet: «Das hat sich im Rennen so ergeben, wenn du endlich mal Siebter bist, willst du das so lange wie möglich geniessen. Uns fehlte die Erfahrung mit den harten Reifen, wir haben zwei Sätze der harten Mischung für jeden Fahrer aufgehoben, wir fuhren sie kein einziges Mal vor dem Rennen. Deshalb wussten wir nicht, was uns erwartete.»

«Aber wir wussten aus der Vergangenheit, dass die harten Reifen zu unserem Auto passen, deshalb hoffen wir, dass es auch in Melbourne so sein würde. Alex hat während des Rennens nicht viel gesagt, aber wir konnten dank der Rundenzeiten erkennen, dass es gut lief. Er würde sich auch melden, wenn etwas ist. Es gab kaum einen Austausch, er ist ein sehr ruhiger Fahrer», fügte der Teamchef an.

GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0