Sergio Pérez: «Einigen Strecken fehlt der Charakter»

Red Bull Racing-Star Sergio Pérez freut sich sehr über das für 2023 geplante Rennen in Las Vegas. Gleichzeitig mahnt der Mexikaner: «Wir brauchen die historischen Strecken im WM-Kalender.»

Dass die Formel 1 im nächsten Jahr gleich drei Mal auf US-Boden Gas gibt, ist ganz nach Sergio Pérez’ Geschmack. Der 32-Jährige aus Guadalajara sagt zu den neuesten WM-Plänen, im nächsten Jahr ein Rennen in Las Vegas auszutragen: «Das macht mich sehr glücklich! Die Formel 1 wird etwas amerikanischer und rückt damit auch näher an Mexiko.»

«Es ist super, das Interesse an unserem Sport in Amerika so wachsen zu sehen. Ich glaube, dass der WM-Lauf in Las Vegas eine fantastische Gelegenheit für die Formel 1 darstellt und auch für die Fans ist es eine tolle Chance, die Autos und den Sport live zu sehen. Ich denke, das ist eine grossartige Kombination – die Formel 1 und Las Vegas – das ist einfach fantastisch!»

Er selbst habe einige seiner besten Nächte in Las Vegas erlebt, betont der Mexikaner lachend. Gleichzeitig mahnt er aber auch: «Es ist natürlich toll, dass die Formel 1 auf einem anderen Kontinent so wächst. Ich denke, wir alle werden davon profitieren. Aber gleichzeitig muss man die Historie bewahren.»

«Wir brauchen die historischen Strecken im WM-Kalender», stellt Pérez klar. Und er fordert: «Wir müssen sicherstellen, dass die neuen Kurse über Charakter verfügen, denn einigen der neuen Strecken fehlt der Charakter. Das ist sehr wichtig.»

GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0