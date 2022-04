Günther Steiner: «Die neuen Regeln funktionieren»

Haas-Teamchef Günther Steiner spricht vor dem vierten Rennen in Imola über die neuen Regeln, die Vorbereitung auf das anstehende Sprint-Wochenende und die Veränderungen im WM-Kalender.

«Das ganze Wochenende war eine grosse Herausforderung», erklärt Haas-Teamchef Günther Steiner rückblickend auf die dritte WM-Runde in Melbourne, das Mick Schumacher und Kevin Magnussen auf den Plätzen 13 und 14 abgeschlossen hatten. «Es fing mit kleinen Problemen an Micks Auto an und Kevin, der sich nicht wohl fühlte.»

«Nichtsdestotrotz kamen wir den Punkten nahe, obwohl wir im Rennen kein Glück hatten mit den Safety-Car-Phasen. Aber das lassen wir jetzt hinter uns. Man muss in diesem Jahr alles perfekt hinbekommen, um es in die Punkte zu schaffen. Was wir mitnehmen können, ist die Einsicht, dass unser Auto die richtige Leistung bringt, und wir das auch tun werden. Ich hoffe, dass wir in Imola mehr Glück haben werden», fügte der Südtiroler an.

In Italien müssen die GP-Teams das erste Mal in diesem Jahr ein Sprint-Qualifying bestreiten. «Das wird natürlich eine knifflige Aufgabe, denn wir haben nur ein freies Training, um eine gute Fahrzeug-Abstimmung zu finden. Da wir mit den neuen Autos noch relativ unerfahren sind, wird das nicht einfach, aber es ist für alle gleich und wer sich am besten vorbereitet, wird das bessere Auto haben. Deshalb werden wir wie alle anderen unser Bestes geben. Ich denke, es ist gut für die WM, diese Sprint-Wochenenden zu haben und ich freue mich schon darauf», kommentiert der Teamchef.

Auch den neuen Regeln, die für mehr Spannung auf der Strecke sorgen sollen, stellt Steiner ein gutes Zeugnis aus: «Die neuen Regeln funktionieren, die Autos sehen interessant aus und unterscheiden sich voneinander, dennoch sind Zweikämpfe möglich. Die neuen Regeln haben meiner Meinung nach die Erwartungen übertroffen.»

GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0