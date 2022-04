George Russell: «Du musst millimetergenau sein» 20.04.2022 - 19:57 Von Agnes Carlier

© LAT George Russell und Lewis Hamilton

Das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell blickt mit viel Vorfreude auf das anstehende Rennwochenende. Der siebenfache Weltmeister und sein Teamkollege erklären, was die Strecke in Imola so besonders macht.