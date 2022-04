Andreas Seidl (McLaren): «Müssen alle Chancen nutzen»

McLaren-Teamchef Andreas Seidl hofft nach dem starken GP in Melbourne auf eine weitere doppelte Punkteausbeute in Imola. Die Statistik stimmt ihn zuversichtlich, auch wenn er weiss: Die Herausforderung ist gross

Das McLaren-Team schaffte es beim dritten Formel-1-Kräftemessen in Australien zum ersten Mal mit beiden Autos in die Punkte Lando Norris und Daniel Ricciardo kamen auf den Rängen 5 und 6 ins Ziel und bescherten dem Traditionsrennstall damit 18 wertvolle WM-Punkte.

Auch in Imola hofft Teamchef Andreas Seidl nun auf eine doppelte Punktefahrt seiner Schützlinge. Die italienische Strecke ist ein gutes Pflaster für McLaren, in den vergangenen zwei Jahren konnten die Briten jeweils zwei Top-10-Plätze bejubeln. 2020 kreuzten Norris und Carlos Sainz die Ziellinie als Achter und Siebter. 2021 wurde Norris sogar Dritter, während Daniel Ricciardo den sechsten Platz eroberte.

«Wir haben eine gute Bilanz in Imola», freut sich Seidl. «Seit die Strecke 2020 wieder in den WM-Kalender aufgenommen wurde, konnten wir bei beiden Rennen doppelte Punkte für das Team sammeln. Das wollen wir auch in diesem Jahr wieder erreichen», gibt er die Marschrichtung vor.

Dass dies eine knifflige Aufgabe ist, weiss der Deutsche: «Aber eine Strecke wie Imola schafft für alle WM-Teilnehmer Möglichkeiten und da wir erstmals das Sprint-Format umsetzen in diesem Jahr, müssen wir alle Chancen nutzen, die sich uns bieten.»

«Es ist eine grossartige, historische Piste und ich bin gespannt, wie sich die besseren Überholmöglichkeiten mit der neuen Fahrzeuggeneration auf dieser Strecke auswirken werden. Da das Sprint-Rennen am Samstag die Startaufstellung für den GP am Sonntag bestimmt, dürfen sich die Fans auf viel Spannung freuen, zumal nun mehr Punkte für die Sprint-Leistung vergeben werden», fügt der 46-Jährige an.

GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0