FP2 Imola: Russell-Bestzeit, McLaren mit Problemen

Mercedes-Pilot George Russell, der das Qualifying zum Imola-Sprint auf Platz 11 beendet hatte, drehte im zweiten freien Training die schnellste Runde. Dahinter reihten sich Sergio Pérez und Charles Leclerc ein.

Während mit Mick Schumacher, Lance Stroll und Guanyu Zhou die ersten GP-Piloten das zweite Training in Imola in Angriff nahmen, wurde noch am Alfa Romeo von Valtteri Bottas geschraubt. Der Finne hatte sein Auto im Qualifying zum Sprint am Streckenrand abstellen müssen, weil ein Problem mit dem Auspuff aufgetaucht war.

Gedulden musste sich auch Daniel Ricciardo, dessen Dienstwagen von den Mechanikern untersucht wurde, weil ein Problem aufgetaucht war. Das Team teilte mit, dass sich die FP2-Teilnahme des Australiers dadurch verspäte und man hoffe, noch vor dem Ende der zweiten freien Trainingsstunde ausrücken zu können.

Allerdings handelte es sich um ein Problem mit der Antriebseinheit, die genauer unter die Lupe genommen wurde. Das verringerte die Chancen des 32-Jährigen, noch rechtzeitig vor dem Sprint ausrücken zu können.

Die Bedingungen waren viel besser als am Vortag, die Strecke hatte sich auf 31 Grad Celsius aufgeheizt, die Aussentemperatur lag bei knapp 19 Grad, als Zhou mit 1:24,904 min die erste Rundenzeit des Tages aufstellte. Damit hielt sich der Chinese nicht lange auf der ersten Position. Erst wurde er von Lando Norris mit 1:23,821 min verdrängt, dann setzte sich Lewis Hamilton mit 1:21,880 min an die Spitze.

Immer mehr Fahrer kreuzten die Start-Ziel-Linie und nach zehn Minuten hatte Sergio Pérez mit 1:20,198 min die Nase vorn. Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Alex Albon, Charles Leclerc, Hamilton, Zhou und Norris folgten auf den weiteren Positionen, der Rest hatte noch keine gezeitete Runde aufgestellt.

McLaren-Probleme verdoppeln sich

Bis auf Bottas und Ricciardo hatten alle WM-Teilnehmer in der ersten Viertelstunde mindestens eine Installationsrunde gedreht, allerdings hatten erst elf Piloten auch eine Rundenzeit aufgestellt, Hamilton war der Erste, der in Kurve 14 den Scheitelpunkt verpasste.

Pérez verbesserte die Bestmarke auf 1:19,815 min, Hamilton reihte sich mit knapp zwei Zehntelsekunden Rückstand auf dem zweiten Platz ein. Die weiteren Plätze belegten nach 20 Minuten Verstappen, Tsunoda, Albon, Gasly, George Russell, Carlos Sainz, Leclerc, Nicholas Latifi, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Zhou, Esteban Ocon, Stroll, Kevin Magnussen, Schumacher, Norris, Ricciardo und Bottas.

Die letzten beiden GP-Stars hatten sich noch nicht blicken lassen und auch Bottas’ Chancen, am zweiten Training teilnehmen zu können, schwanden. Denn sein Renner war auch wenige Minuten vor Halbzeit noch nicht zusammengeschraubt.

Das Problem, das die Alfa Romeo-Boxenmannschaft auf Trab hielt, hatte mit dem Auspuff-Problem am Vortag zu tun. Dieser hatte sich vom Motor gelöst und für eine Überhitzung gesorgt. Der Motor musste zwar nicht ausgetauscht werden, dennoch hatten die Mechaniker alle Hände voll zu tun. Auch bei McLaren wurde die Arbeit nicht weniger, denn auch Norris’ Dienstwagen beschäftigte die Experten, weil ein Bremsproblem aufgetaucht war.

Kurz vor Halbzeit übernahm Russell mit 1:19,457 min die Spitzenposition, dahinter folgten Pérez, Hamilton, Verstappen, Tsunoda, Albon, Gasly, Zhou, Sainz, Leclerc, Stroll, Latifi, Vettel, Alonso, Ocon, Magnussen, Schumacher, Norris, Ricciardo und Bottas.

In der Folge verbesserten sich auch Leclerc und Sainz, auch Alonso rückte nach vorne. Zehn Minuten vor dem Ende lautete die Reihenfolge: Russell, Pérez, Leclerc, Hamilton, Alonso, Sainz, Verstappen, Tsunoda, Zhou, Albon, Gasly, Magnussen, Vettel, Ocon, Latifi, Stroll, Norris, Ricciardo und Bottas.

And der Spitze änderte sich nichts mehr, Russell blieb mit 1:19,457 min vorn. Pérez, Leclerc, Hamilton, Alonso, Sainz, Verstappen, Tsunoda, Gasly und Zhou komplettierten die Top-10. Schumacher belegte den 13. Platz, Vettel folgte auf Position 15.

2. Training, Imola

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,457 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,538

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,740

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,992

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:20,174

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,258

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,371

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,381

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,439

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:20,498

11. Alex Albon (T), Williams, 1:20,591

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,740

13. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,977

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,149

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,155

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21,179

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1: 21,263

18. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,821

19. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, keine Zeit

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, keine Zeit