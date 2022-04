George Russell (Mercedes): «Das passt nicht zu uns»

Mercedes-Pilot George Russell nahm den Sprint in Imola von Startplatz 11 in Angriff und kam auch als Elfter ins Ziel. Danach erklärte der 24-Jährige, warum er nicht weiter nach vorne rücken konnte.

Das Mercedes-Duo erlebte einen enttäuschenden Sprint in Imola. George Russell und Lewis Hamilton fuhren von den Positionen 11 bis 13 los und kamen auf den Plätzen 11 und 14 ins Ziel. So hatten sich die Silberpfeil-Piloten das erste Sprint-Wochenende in diesem Jahr sicherlich nicht vorgestellt.

Während Gegner wie Ferrari-Star Carlos Sainz und Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez im 21-Runden-Rennen einige Positionen wettmachen konnten, schaffte es Russell nicht, sich nach vorne zu arbeiten. «Wir hatten ein gutes Tempo, aber nicht den Speed auf den Geraden, um wirklich voranzukommen», erklärte der junge Rennfahrer.

«Die Sprintrennen sind sehr kurz, weshalb der Reifenabbau kein so grosser Faktor wie üblich ist. Er sorgt normalerweise für die Unterschiede zwischen den Fahrern und Autos und schafft damit Chancen», seufzte Russell.

Und der Mercedes-Aufsteiger wunderte sich: «Wir hatten diesmal auch keine guten Starts, und das passt nicht zu uns, denn in letzter Zeit kamen wir immer gut weg.» Trotzdem will er die Hoffnung nicht aufgeben: «Im Grand Prix wird es auf die Strategie ankommen. Wir müssen etwas Anderes wagen als unsere direkten Gegner, damit wir die Chance haben, gegen sie zu kämpfen und nach vorne zu kommen.»

«Bisher war es ein schwieriges Wochenende für uns, denn wir haben Mühe, die Reifen auf Betriebstemperatur zu bringen. Das müssen wir in den Griff bekommen und wir müssen im Grand Prix unsere Chancen nutzen», weiss der 24-jährige Brite.

Ergebnis Sprintrennen, Imola

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 30:39,567 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,975 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +4,721

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,578

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,561

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +27,740

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +28,133

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +30,712

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,378

10. Mick Schumacher (D), Haas, +33,773

11. George Russell (GB), Mercedes, +36,284

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +38,298

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +40,177

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,459

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +42,910

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +43,517

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +43,794

18. Alex Albon (T), Williams, +48,871

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,017

Out:

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo (Kollision mit Gasly)

WM-Stand Fahrer nach Imola-Sprint

01. Leclerc 78 Punkte

02. Sainz 38

03. Russell 37

04. Pérez 36

05. Verstappen 33

06. Hamilton 28

07. Ocon 20

08. Norris 20

09. Bottas 14

10. Magnussen 13

11. Ricciardo 11

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 116 Punkte

02. Red Bull Racing 69

03. Mercedes 65

04. McLaren 31

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 15

07. Haas 13

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0