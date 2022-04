Laurent Mekies: «Red Bull Racing ist sehr stark»

Ferrari-Renndirektor Laurent Mekies musste sich im Sprint in Imola mit den Plätzen 2 und 4 von Charles Leclerc und Sergio Pérez begnügen, nachdem der WM-Leader zunächst in Führung gegangen war.

«Natürlich haben wir gehofft, die Führung bis ins Ziel zu verteidigen», gestand Ferrari-Renndirektor Laurent Mekies im Gespräch mit «Sky Sports F1». Doch im Imola-Sprint hatte letztlich Polesetter Max Verstappen im Red Bull Racing-Renner die Oberhand. Leclerc musste sich mit dem zweiten Platz vor Verstappens Teamkollegen Sergio «Checo» Pérez begnügen. Ferrari-Stallgefährte Carlos Sainz fuhr von Startplatz 10 los und kam als Vierter ins Ziel.

«Das war das Wichtigste, er steht nun in der zweiten Startreihe für den Grand Prix», betonte der Ingenieur. Und mit Blick auf den WM-Leader ergänzte er: «Charles erwischte einen perfekten Start und fuhr in den ersten Runden ein sehr gutes Tempo, das jedoch nicht ausreichte, um die Red Bull Racing-Fahrer zu distanzieren. Deshalb war er in der Schlussphase, als er etwas mehr Reifenabbau als Verstappen hatte, nicht mehr in der Lage, den Angriff abzuwehren.»

«Die einfache Wahrheit lautet: Red Bull Racing ist sehr stark und schnell, das gilt nicht nur für Max, auch Checos Zeiten waren beachtlich», räumte Mekies unumwunden ein. Dennoch ist im Grand Prix noch alles möglich, ist er sich sicher: «Ich denke nicht, dass an diesem Wochenende ein grosser Leistungsunterschied zwischen unseren Autos besteht. Es wird also um die Details gehen.»

«Im Grand Prix erwarten wir andere Bedingungen und weil wir alle sehr wenig auf trockener Bahn unterwegs waren, stehen allen Teams bei der Reifenstrategie auch alle Optionen zur Verfügung. Wir dürfen uns also auf ein interessantes Rennen freuen», fügte der 44-Jährige an.

Ergebnis Sprintrennen, Imola

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 30:39,567 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,975 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +4,721

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,578

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,561

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +27,740

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +28,133

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +30,712

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,378

10. Mick Schumacher (D), Haas, +33,773

11. George Russell (GB), Mercedes, +36,284

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +38,298

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +40,177

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,459

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +42,910

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +43,517

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +43,794

18. Alex Albon (T), Williams, +48,871

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,017

Out:

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo (Kollision mit Gasly)

WM-Stand Fahrer nach Imola-Sprint

01. Leclerc 78 Punkte

02. Sainz 38

03. Russell 37

04. Pérez 36

05. Verstappen 33

06. Hamilton 28

07. Ocon 20

08. Norris 20

09. Bottas 14

10. Magnussen 13

11. Ricciardo 11

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 116 Punkte

02. Red Bull Racing 69

03. Mercedes 65

04. McLaren 31

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 15

07. Haas 13

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0