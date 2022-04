Lewis Hamilton: Eiskalte Antwort für Mika Häkkinen

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton ist genervt von Unterstellungen, er habe langsam die Nase voll von Mercedes, könnte das Team wechseln oder gar der Königsklasse den Rücken zudrehen.

Vor dem Grossen Preis der Emilia-Romagna ist Mika Häkkinen auf die Situation von Mercedes eingegangen. Der Finne, mit McLaren-Mercedes 1998 und 1999 Weltmeister geworden, deutete an: «Lewis ist schon sehr lange bei Mercedes. Jetzt, wo es nicht so gut läuft, könnte er über einen Team-Wechsel nachdenken.»

Auf solche Bemerkungen reagiert der Engländer Hamilton im Imola eiskalt. Jeder weiss, wen er anspricht, als Lewis in einer Medienrunde sagt: «Ich habe ein paar Kommentare von Individuen gelesen, die ich respektiert habe, als ich aufgewachsen bin. Aber letztlich sind ihre Bemerkungen dumm, wirklich ein Haufen Unsinn, da geht es doch nur darum, sich mit Schlagzeilen wichtig zu machen.»

«Schaut, ich fahre für Mercedes seit ich 13 bin. Wir hatten tolle Zeiten zusammen, wir hatten Höhen und Tiefen. Ich bin hier mit Leib und Seele bei der Sache, jeden Tag gebe ich hundert Prozent, und es gibt keinen anderen Ort, wo ich lieber sein möchte.»

Während Mercedes-Teamchef Toto Wolff den WM-Titel so gut wie abgeschrieben hat, meint Hamilton: «Nur weil wir es derzeit nicht einfach haben, schmeisse ich doch nicht alles hin. Aufgeben ist nicht Teil meiner DNA. Wir sind mehrfache Weltmeister, wir können diese Probleme aus der Welt schaffen. Es dauert nur ein wenig länger, und das Jahr wird schmerzhaft.»



«Wir müssen da gemeinsam durch, und dann werden wir an die Spitze zurückkehren, irgendwann in dieser Saison oder im schlechtesten Falle eben in der nächsten.»





Ergebnis Sprintrennen, Imola

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 30:39,567 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,975 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +4,721

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,578

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,561

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +27,740

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +28,133

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +30,712

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,378

10. Mick Schumacher (D), Haas, +33,773

11. George Russell (GB), Mercedes, +36,284

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +38,298

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +40,177

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,459

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +42,910

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +43,517

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +43,794

18. Alex Albon (T), Williams, +48,871

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,017

Out: Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo (Kollision mit Gasly)





WM-Stand Fahrer nach Imola-Sprint

01. Leclerc 78 Punkte

02. Sainz 38

03. Russell 37

04. Pérez 36

05. Verstappen 33

06. Hamilton 28

07. Ocon 20

08. Norris 20

09. Bottas 14

10. Magnussen 13

11. Ricciardo 11

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 116 Punkte

02. Red Bull Racing 69

03. Mercedes 65

04. McLaren 31

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 15

07. Haas 13

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0