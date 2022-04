Max Verstappen: «Wir haben alles richtig gemacht»

Formel-1-Champion Max Verstappen sicherte sich nach dem Sieg im Imola-Sprint auch den ersten Platz im Grand Prix. Der Red Bull Racing-Star kreuzte die Ziellinie vor seinem Teamkollegen Sergio Pérez und Lando Norris.

Vor dem Rennen in Imola regnete es wieder und deshalb fuhren sämtliche GP-Piloten auf den Intermediates-Reifen los. Polesetter Max Verstappen, der Tags zuvor den Sprint gewonnen hatte, obwohl er einen schwachen Start hingelegt hatte, kam diesmal gut weg und verteidigte die Führung. Sein Widersacher Charles Leclerc fiel hingegen auf Position 4 zurück.

Hinter Verstappen übernahm somit dessen Red Bull Racing-Teamkollege Sergio «Checo» Pérez die zweite Position und das Duo schaffte es auch in dieser Reihenfolge auf den Plätzen 1 und 2 über die Ziellinie. Leclerc kämpfte sich in Runde 8 an Lando Norris vorbei auf die dritte Position, auf der er auch bis Runde 53 unterwegs war. Doch dann drehte er sich in der Variante Alta und schlug mit der linken Seite an den Reifenstapeln an.

Daraufhin bog der Ferrari-Pilot an die Box ab, was ihn auf den neunten Platz zurückwarf. Danach musste er Schadensbegrenzung betreiben, er überholte Kevin Magnussen, Sebastian Vettel und Yuki Tsunoda und kam schliesslich auf dem sechsten Platz ins Ziel. Nutzniesser der Szene war Lando Norris, der den dritten Platz erben und bis ins Ziel behalten konnte.

Sieger Verstappen, der sich auch den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde sicherte, erklärte nach dem Rennen: «Wir waren schon das ganze Wochenende hindurch bei der Musik und es deutete alles auf ein starkes Wochenende hin. Aber mit dem Wetter heute konnte man sich natürlich nicht sicher sein.»

«Als Team haben wir aber alles richtig gemacht und ich denke, die Plätze 1 und 2 sind wohlverdient. Der Start war wichtig, aber auch danach war es nicht einfach, die Bedingungen richtig einzuschätzen und den richtigen Zeitpunkt für den Wechsel auf die Slick-Reifen zu finden», fügte der 24-Jährige an.

Pérez erklärte: «Es war wirklich intensiv, und das Wichtigste war es, keine Fehler zu machen. Es ist ein grossartiges Ergebnis für das Team, denn wir hatten zum Saisonstart viel Pech. Umso schöner ist es, alle lächeln zu sehen. Max hat auch einen sehr guten Job gemacht.»

Und Norris freute sich: «Es war natürlich überraschend für mich, auf dem dritten Platz zu landen. Das war ein überwältigendes Rennen und ein super Wochenende. Einen Red Bull Racing-Piloten und einen Ferrari-Piloten zu schlagen, ist sehr viel mehr, als wir erwartet hatten. Das Team hat dieses Ergebnis verdient, es hat einen super Job gemacht. Wir haben viel harte Arbeit und Zeit investiert, und natürlich spielten mir auch die kniffligen Bedingungen in die Hände, die ich mag.»

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna (24. April 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)