Jos Verstappen: «Hamilton überrundet? Das freut mich»

Jos Verstappen (50), Vater von F1-Champion Max Verstappen, schätzt die Leistung des Red Bull Racing-Piloten in Imola ein und gibt zu, bei der Überrundung von Lewis Hamilton Schadenfreude gespürt zu haben.

34 WM-Punkte gab es in Imola zu gewinnen, 34 Punkte hat Max Verstappen geholt. In seiner Nachbetrachtung des Rennens auf der Webpage des niederländischen Formel-1-Weltmeisters sagt dessen Vater Jos: «Max hatte wirklich ein exzellentes Wochenende. Er war in bärenstarker Form.»

«Max hat nicht einen einzigen Fehler gemacht, er fuhr grundsolide und hatte jederzeit alles im Griff. Red Bull Racing hat ganz offensichtlich einen Schritt nach vorne getan. Wir wussten, dass RBR ein Upgrade nach Italien bringen würde, aber wir wussten auch – bei nur einem freien Training, bevor es dann wegen des Sprint-Formats schon in die Qualfikation geht, da ist es nicht einfach, solche Verbesserungen auszuloten. Nun wissen wir: Die Evo-Teile haben voll eingeschlagen.»

Der 107-fache GP-Teilnehmer Jos Verstappen weiter: «Im Sprint schon deutete sich an, wie schnell das Auto ist. Max konnte Leclerc unter Druck setzen, das zwang Charles dazu, ein Tempo anzuschlagen, das die Reifen am Ferrari überforderte.»

«Generell ist es im Motorsport so – wenn du unter Druck gerätst, dann machst du Fehler. Das passiert dir weniger, wenn du ein Rennen von der Spitze aus ungefährdet nach Hause fährst.»

Max Verstappen hat nach dem Rennen gesagt, er habe nichts Besonderes gefühlt, als der seinem 2021er Titelrivalen Lewis Hamilton eine Runde abnahm. Jos Verstappen hingegen gibt zu: «Ganz ehrlich – es hat mich gefreut, das zu sehen, nach dem, was im vergangenen Jahr alles passiert ist. Hamilton schien es wirklich schwer zu haben, während der Wagen von Russell besser ausbalanciert war. Es ergibt sich nicht oft die Gelegenheit, einen Mercedes zu überrunden.»



«Max ist zudem mit dem Laureus-Award als Weltsportler des Jahres ausgezeichnet worden. Noch nie hat ein Niederländer einen Laureus erhalten. Das ist eine gewaltige Ehre für Max, der sich nun unter die grössten Sportler einreihen darf. Ich habe erst später herausgefunden, dass er mich in seiner Dankesrede erwähnt hat – das hat mich sehr berührt.»





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1