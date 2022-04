Saison 2023: 6 Sprints, Helmkameras, weniger Reifen

Start zum Sprint in Imola

Bei einer Sitzung der Formel-1-Kommission in London sind Weichen gestellt worden für die kommende GP-Saison: Sechs Sprints sind geplant, alle Fahrer erhalten Helmkameras, dazu gibt’s ein Experiment mit Pirelli.

Die Mitglieder der so genannten Formel-1-Kommission geben vor, wie die Zukunft der Königsklasse aussehen soll. Im Gremium sitzen Vertreter des Autosport-Weltverbands FIA (vertreten durch den Präsidenten Mohammed Ben Sulayem), von den Rechteinhabern der Formula One Management (kurz FOM, vertreten durch Serien-CEO Stefano Domenicali), aller zehn Teams und der vier im GP-Sport vertretenen Motorhersteller. Die Kommission tagte in London, dabei wurde Folgendes beschlossen.

Das Sprint-Format soll von drei Ausgaben 2021 und 2022 aufgestockt werden auf sechs Ausgaben 2023. FOM und Teams sind dafür, die FIA will noch prüfen, welche Belastung dies für die eigenen Mitarbeiter bedeutet.

In den vergangenen Monaten gab es Versuche mit einer neuen Helmkamera. Die Fans sind so angetan, dass nun ausgebaut wird – 2023 sollen alle Fahrer mit Helmkamera ausrücken.

Für die kommende Saison ist ein Experiment angedacht: An zwei GP-Wochenenden werden die Rennställe mit 11 Reifensätzen pro Fahrer auskommen müssen (heute 13). Der Einsatz von weniger Walzen geschieht vor dem Hintergrund verbesserter Nachhaltigkeit.

In Sachen Motoren ab 2026 ist nichts bahnbrechend Neues beschlossen worden: Die grundlegenden Entscheidungen bleiben – also das Motorenlayout V6 mit Einzelturbo und rund 1000 PS Leistung, die Hälfte der Leistung wird elektrisch erzeugt, verwendet wird künstlicher Kraftstoff. Die Feinarbeit am Reglement geht weiter.

Parallel zum Reglement für die Antriebseinheiten ist in Sachen Chassis angedacht: Keine weiteren Erhöhungen des Gewichts, noch mehr Teile aus Kostengründen standardisieren, die Autos sollen kleiner und damit windschlüpfiger werden, das grundlegende Konzept 2022 mit Rennern, die einander gut folgen können, wird konsequent fortgesetzt.





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1