Fernando Alonso (4.): Tolle Bilder von der Helm-Cam!

Die sozialen Netzwerke brummen: Fernando Alonso war mit einer neuen Helmkamera der Formel 1 ausgerückt, und Fans wie Fachleute staunten über diese realistischen Bilder aus dem Alpine-Cockpit.

Der Circuit de Spa-Francorchamps bietet immer packende Bilder, aber das war neu: Eine besondere Helm-Kamera von Fernando Alonso erzeugt Gänsehaut, der Zuschauer hatte wirklich das Gefühl, an Bord des Alpine-Rennwagens mit dem zweifachen Weltmeister durch die Ardennen zu rasen. In den sozialen Netzwerken brummte es, der Tenor war einstimmig – gerne mehr davon!

Der 32-fache GP-Sieger beendete den ersten Trainingstag in Spa-Francorchamps als Viertschnellster, hinter Max Verstappen, Valtteri Bottas und Lewis Hamilton. Ungarn-Sieger Esteban Ocon war vier Zehntelsekunden pro Runde weniger flott, Rang 7.

Fernando über seinen Freitag: «Das war ein ungewöhnlicher Tag, wir haben fast öfter in den Himmel geschaut als auf die Rennstrecke! Klar haben Regen und Mischverhältnisse das Programm ein wenig durcheinandergebracht, aber ich glaube, wir haben ein gutes Fundament für Samstag gegossen. Noch ist unklar, wo in Sachen Wetter die Reise hingeht. Aber wenn es trocken bin, sollten wir ein gutes Ergebnis zeigen können.»

Ungarn-GP-Sieger Estaban Ocon: «Es war ein wenig chaotisch, die Verhältnisse haben sich ständig geändert. Wie es in Belgien immer mal wieder passieren kann, war es in gewissen Pistenteilen trocken und in anderen nass. Im zweiten Training habe ich mir einen Dreher geleistet und einen Satz Reifen ruiniert. Zum Glück habe ich nicht angeschlagen. Wir scheinen ganz ordentlich bei der Musik zu sein, das macht Laune fürs Qualifying.»





2. Training, Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:44,472 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,513

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:44,544

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,953

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:44,965

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,180

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,302

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,336

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:45,386

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,404

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:45,517

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,758

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,789

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,967

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,118

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,198

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,665

18. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:46,836

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:47,335

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:47,529





1. Training, Spa-Francorchamps

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:45,199 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,363

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,699

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:45,818

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:45,935

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:46,127

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,177

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,336

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:46,497

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:46,612

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,649

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,683

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:46,755

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,772

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:46,928

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:47,101

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:48,125

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:48,224

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:48,705

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:49,059