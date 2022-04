Gerhard Berger warnt: «Russell wird Hamilton nerven»

Mercedes-Benz wird bald ein weiteres Problem neben einem schwierig abzustimmenden Auto haben: GP-Sieger Gerhard Berger ist der Überzeugung, dass es zwischen den Piloten knistern wird.

Der langjährige Formel-1-Fahrer Gerhard Berger ist für Ferrari sechs Mal in Imola angetreten, dem Tiroler muss keiner mehr erklären, wie das geht mit der Euphorie der Fans und dem Druck auf die Heimmannschaft. War das alles vielleicht zu viel für WM-Leader Charles Leclerc?

Der zehnfache GP-Sieger Berger sagt: «Aus meiner Erfahrung ist das Gegenteil der Fall. In Imola spürst du als Ferrari-Fahrer eigentlich immer Rückenwind. Gegenwind war da, wenn Ferrari vorher nicht siegen konnte. Aber heuer waren das Team und Leclerc extrem erfolgreich, also hatten sie den zusätzlichen Boost.»

Leclerc ist noch immer WM-Leader, Max Verstappen hat mit seinem tollen Imola-Wochenen frischen Mut getankt. Am anderen Ende der Wohlfühl-Skala: Lewis Hamilton im Silberpfeil. Kann der offensichtlich störrische Mercedes Lewis Hamilton so die Laune verderben, dass er an einen Ausstieg aus der Formel 1 denkt?

Der 210-fache GP-Teilnehmer Berger glaubt: «Lewis wird getrieben vom Verlangen, alleiniger Rekordchampion zu werden. Der Titel, der ihm im Vorjahr gegen Verstappen durch die Finger geronnen ist, war vielleicht die letzte Chance, alleiniger Rekordweltmeister zu sein. Es kann aus jetziger Sicht durchaus passieren, dass ihm dieser achte Titel nicht mehr gelingt. Wenn es heuer und womöglich auch nächstes Jahr nicht klappt, dann könnte seine Karriere vorbei sein. Nach so vielen Rennen, so viel Dominanz und so vielen Erfolgen kann ich mir schon vorstellen, dass in dieser Situation die Lust abhandenkommt.

Und da ist dann noch der junge George Russell, der mit dem 2022er Mercedes besser zurecht kommt. Berger weiter: «Der wird Lewis bald auf die Nerven gehen. Russell gehörte in Imola zu den herausragenden Piloten. Wie Lando Norris und auch Max Verstappen.

Von der neuen Formel 1 ist Berger angetan: «Hut ab vor Ross Brawn, der das Reglement federführend gebastelt hat. Die Autos sehen besser aus, die Fahrer können überholen, die Rennen sind spannend. Der Nachteil ist, dass die Autos zu schwer sind, wie kleine Lkw. 800 Kilo sind zu viel. Wir waren damals mit 550 unterwegs. Aber das Mehrgewicht ist durch die Hybridformel erklärbar.»





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1