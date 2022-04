Crash Sainz–Ricciardo: Dank der Ferrari-Mechaniker

Schon noch wenigen Sekunden des Grossen Preises der Emilia-Romagna war das Rennen für Carlos Sainz vorbei: Sein Ferrari wurde von Daniel Ricciardo weggeschubst. Danach geschah Unerwartetes.

Die Tifosi trauten ihren Augen nicht: In der ersten Kurve des Imola-GP war der erste Ferrari schon neben der Bahn – Carlos Sainz strandete im Kiesbett der Tamburello, sein Wagen war vom McLaren Daniel Ricciardos weggestossen worden.

Damit ging der Madrilene zum zweiten Mal in Folge leer aus: In Australien hatte er sich wegen eines eigenen Fehlers gedreht, in der zweiten Runde.

Sainz nach dem Rennen: «Nachdem Ricciardo die Zielflagge gesehen hatte, kam er schnurstracks zu Ferrari, um sich zu entschuldigen. Das sagt viel aus über ihn als Menschen und als Sportler. Ich war mit allen Mechanikern zusammen, und wir dankten ihm für seine Geste. Es gibt kein böses Blut mit Daniel. Was kurz nach dem Start geschehen ist, das kann allen passieren, leider war ich der Leidtragende.»

Die jüngsten Nullrunden bedeuten: Carlos Sainz ist vom zweiten WM-Zwischenrang hinter seinem Ferrari-Stallgefährten Charles Leclerc auf Platz 5 zurückgefallen, Leclerc steht bei 86 Punkten, Sainz bei 38.





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1