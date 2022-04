Johnny Herbert: Wieso Hamilton jetzt so wichtig ist

Johnny Herbert und Lewis Hamilton 2018 in Austin

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton muss unten durch: nur 28 Punkte aus den ersten vier Saisonrennen, WM-Siebter. Der dreifache GP-Sieger Johnny Herbert (57) weiss, was in Hamilton vorgeht.

Es ist das Eine, dass der 2022er Silberpfeil von Mercedes noch nicht scharf genug ist, um Rennen zu gewinnen; es ist etwas Anderes, dass der erfolgreichste Formel-1-Fahrer seinem Stallgefährten hinterher hinkt – George Russell ist nach vier Rennen 2022 auf dem vierten WM-Zwischenrang zu finden, mit 49 Punkten, Lewis Hamilton liegt auf Platz 7, mit 28 Zählern.

Der langjährige Formel-1-Pilot Johnny Herbert hat sich das Imola-Geschehen als GP-Experte der britischen Sky angeschaut. Der 161-fache Grand-Prix-Teilnehmer weiss genau, wie Lewis Hamilton tickt und wieso gerade jetzt dessen Qualitäten zum Tragen kommen.

Der 57-jährige Herbert sagt: «Lewis ist eine Führungspersönlichkeit. Er reisst eine Mannschaft mit, das haben wir schon in seiner ersten GP-Saison erlebt, 2007 bei McLaren, als er das Team auf seine Seite zog, und genau das Gleiche ist bei Mercedes passiert.»

«Motivation ist in einem Team ein ganz elementares Thema, und Lewis weiss, wie er das Beste aus seinen Mitarbeitern herausholt, ganz besonders in Situationen wie jetzt, wenn es nicht so gut läuft.»

Herbert, dreifacher GP-Sieger und WM-Vierter 1995, sagt, wie das bei Mercedes nun weitergeht: «Lewis krempelt die Ärmel noch höher und schuftet mit seinen Ingenieuren, um ganz genau herauszufinden, wie der Mercedes schneller gemacht werden kann. Ich bin davon überzeugt, dass der Silberpfeil fundamental ein gutes Auto ist, sie müssen nur eine Abstimmung finden, bei welcher das auch zum Vorschein kommt.»

«Hamilton wird für die Mercedes-Mannschaft erneut eine Inspiration sein, weil jeder seinen unbändigen inneren Antrieb spürt. Die ganzen Erfolge der letzten Jahre gründen darauf, dass Hamilton und Mercedes nie nachgelassen haben, auch nicht dann, als Siege scheinbar mühelos eingefahren wurden.»

«2021 haben wir erlebt, wozu diese Truppe fähig ist. Zu Beginn des Jahres deutete alles darauf hin, dass Max Verstappen und Red Bull Racing leichtfüssig zum Titel teilen. Aber zur Mitte der Saison waren Lewis und Mercedes wieder voll da, und es wurde ein Kopf-an-Kopf-Rennen.»



«Ich für meinen Teil würde Lewis Hamilton niemals abschreiben und Mercedes auch nicht.»





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1