Timo Glock: «Mick Schumacher mit der Brechstange»

Mick Schumacher (23) steht weiterhin ohne Punkte da, sein Haas-Stallgefährte Kevin Magnussen hat in diese Jahr schon 15 Zähler erobert. Sky-GP-Experte Timo Glock schätzt die Lage von Schumacher ein.

Der Druck steigt: Ferrari-Teamchef Mattia Binotto will Mick Schumacher mittelfristig im roten Renner an den Start bringen, aber dazu muss sich der 23-jährige Deutsche bei Haas bewähren. Das klappt 2022 noch nicht nach Wunsch – nach vier Rennen hat der Däne Kevin Magnussen bereits 15 WM-Punkte eingefahren und ist WM-Zehnter, Mick Schumacher wartet noch immer auf seine ersten Zähler in der Königsklasse und liegt auf WM-Rang 19.

Timo Glock hat den Imola-GP als Formel-1-Experte der deutschen Kollegen von Sky beobachtet und findet: «Wir haben gesehen, dass der Haas-Ferrari gut genug ist, um in die Punkte zu fahren. Aber das ist eine Situation, die für Mick neu ist – mit einem konkurrenzfähigen Auto an der Seite eines erfahrenen Stallgefährten anzutreten, der wenig Fehler macht.»

Der 91-fache GP-Teilnehmer Glock weiter: «Schumacher versucht das eine oder andere Mal ein wenig zu viel, er fährt etwas mit der Brechstange, er übertreibt’s. Aber ein junger Rennfahrer muss lernen, mit solch einer Situation umzugehen, und ich bin sicher, Mick wird da den richtigen Weg finden.»

Der WM-Zehnte von 2008 und 2009 findet: «Schumacher wird sich an dieser Situation steigern und in den kommenden Rennen versuchen, das Potenzial des Autos besser zu nutzen. Man muss auch fairerweise sagen – in der Qualifikation von Imola etwa konnte er die eine letzte Runde nicht fahren, die Magnussen eben noch geschafft hat, um sich in die Top-Ten zu schiebe. Mick hat also teilweise auch etwas glücklos agiert.»

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1