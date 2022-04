Lewis Hamilton: Wieso er gegen Gasly chancenlos war

SPEEDWEEKipedia: Leser fragen, wir finden die Antwort. Heute: Mercedes-Superstar Lewis Hamilton biss sich in Imola am AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly die Zähne aus. Wieso eigentlich?

In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal möchte Franziska Spieler aus Aachen wissen: «George Russell fuhr in Imola zum vierten Platz, aber Lewis Hamilton versauerte hinter Pierre Gasly. Ich verstehe nicht, wieso er am AlphaTauri des Franzosen nicht vorbeikam. Gibt es dafür seitens der Konstrukteurs-Weltmeister eine technische Erklärung?»

Die Beobachtung von Leserin Spieler stimmt: Wir schätzen, Lewis Hamilton kennt nun jedes Detail der Hinterachse des AlphaTauri-Rennwagens. Am Ende wurde der Engländer nur Dreizehnter, übrigens erst zum dritten Mal in seiner Formel-1-Karriere (nach dem Rennen von Bahrain 2008 und in der Türkei 2009).

In seiner Nachbesprechung des Grossen Preises der Emilia-Romagna ist Andrew Shovlin, der leitende Ingenieur des F1-Rennstalls von Mercedes, auch auf die Schwierigkeiten von Hamilton eingegangen.

Shovlin sagt: «Der grösste Grund dafür, dass Hamilton nicht an Gasly vorbeikam, war, was wir einen DRS-Zug nennen – wenn also einige Fahrzeuge einander herfahren und hinter dem Führenden dieser Gruppe alle Piloten ihre Heckflügel flachstellen können. Das war schon im Sprint passiert.»

«In Imola ist es so, dass ein flachgestellter Flügel und der Windschatten des Vordermannes zu einem Vorteil von ungefähr einer halben Sekunde pro Runde auf den Verfolger führen. In einem DRS-Zug hat nur der erste Verfolger des Gruppenführenden eine Chance, alle weiteren befinden sich quasi in einer Patt-Situation, der Vorteil des DRS ist zunichte gemacht.»

«In Imola haben wir durch diesen Effekt erlebt, dass Gasly und Hamilton ziemlich genau gleich schnell waren, und so ist an Überholen nicht zu denken. Und so hing Lewis, sehr frustrierend, hinter dem Franzosen fest und kam eben nicht vorbei.»





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1