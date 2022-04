Fernando Alonso: «Lewis Hamilton fährt sehr gut»

Dass Lewis Hamilton in Imola mit dem 13. Platz Vorlieb nehmen musste, liegt nicht an den Fahrkünsten des siebenfachen Weltmeisters, ist sich der zweifache Champion Fernando Alonso sicher.

In den ersten drei Rennen der Saison konnte Lewis Hamilton trotz der Mercedes-Probleme mit dem W13 punkten. Der siebenfache Champion startete in Bahrain als Dritter mit einem Podestplatz ins Jahr. In Saudi-Arabien musste er sich mit dem zehnten Platz begnügen und in Australien wurde er Vierter.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen der GP-Stars in Imola lag für den früheren Dauersieger nicht mehr als Platz 13 drin, während sein Teamkollege George Russell den vierten Rang erobern konnte. Das sorgte für Diskussionen im Fahrerlager. Denn der Mercedes-Aufsteiger belegt nach vier Rennen den vierten WM-Zwischenrang, Hamilton ist derzeit nur WM-Siebter.

Doch Fernando Alonso ist sich sicher: Sein früherer Teamkollege hat das Fahren nicht verlernt. Er sagt über den 103-fachen GP-Sieger: «So läuft es in der Formel 1, und zwar schon immer. Als Ayrton Senna seine Titel holte, hatte er das schnellste Auto. Als ich Weltmeister wurde, hatte ich das auch, und das Gleiche gilt für Michael Schumacher.»

«Lewis hat alle Rekorde gebrochen, weil er das schnellste Auto hatte. Derzeit fährt er sehr gut, wird aber nur Dreizehnter. So ist die Formel 1», betont der zweifache Champion aus dem Alpine-Team, der in Imola selbst kein Glück hatte: Nach einem unliebsamen Treffen mit Mick Schumacher auf der Piste musste er seinen GP-Renner vorzeitig an der Box abstellen.

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1