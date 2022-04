Lando Norris: «McLaren ist das drittschnellste Team»

In der WM-Wertung belegt McLaren noch den vierten Platz hinter Ferrari, Red Bull Racing und Mercedes. Dennoch ist sich Lando Norris nach seinem Podestplatz in Imola sicher: Die Briten sind nun das drittstärkste Team.

Der Saisonauftakt in Bahrain verlief für Lando Norris noch enttäuschend, als Fünfzehnter holte der junge McLaren-Pilot keine Punkte. Doch in den darauffolgenden drei Rennen gehörte er jeweils zu den schnellsten Zehn: In Saudi-Arabien wurde er siebter, in Melbourne holte er als Fünfter zehn WM-Zähler und in Imola schaffte er es als Dritter sogar aufs Treppchen.

In der WM-Wertung belegt McLaren zwar noch den vierten WM-Rang hinter Ferrari, Red Bull Racing und Mercedes, dennoch ist sich Norris sicher, dass der Traditionsrennstall aus Woking das drittschnellste Auto im Feld hat. Das erste Rennen in Bahrain, bei dem das Team ohne Punkte blieb, war ein Ausreisser, ist er sich sicher.

«Wir haben das Auto seither ein bisschen besser verstanden, an den Schwächen gearbeitet und einige Verbesserungen vorgenommen. Es gibt viele positive Aspekte und ich glaube, wir sind im Kräfteverhältnis auf Platz 3», betonte der 22-Jährige, der in Imola Schwierigkeiten hatte, das richtige Tempo zu wählen.

«Das lag an den Jungs, neben denen ich am Start stand, es ist knifflig, das eigene Tempo einzuschätzen, wenn die Jungs neben dir eineinhalb Sekunden pro Runde schneller sind. Ich wüste, dass Carlos Sainz und Sergio Pérez schneller waren. Deshalb habe ich einfach versucht, den Abstand so stark wie möglich zu vergrössern», schilderte Norris mit Blick auf das jüngste Kräftemessen.

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna (24. April 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1