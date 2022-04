Max Verstappen: «Können nun darüber lachen»

Formel-1-Champion Max Verstappen lieferte sich schon zu Kart-Zeiten harte Duelle gegen den heutigen Ferrari-Star Charles Leclerc. Seither hat sich viel verändert, wie das Duo in Imola betonte.

Dass sich Max Verstappen und Charles Leclerc bereits zu Kart-Zeiten nichts schenkten, zeigen die entsprechenden Bilder aus jenen frühen Tagen der beiden heutigen Formel-1-Stars. Auf YouTube findet sich etwa ein Video von den jungen Rennfahrern, das einen sichtlich verärgerten jungen Verstappen zeigt, der sich über Leclerc ärgert.

Seither haben die beiden viele Duelle ausgetragen und dabei kamen sie sich auch immer wieder in die Quere. Dennoch hat sich die Rivalität verändert, wie der Monegasse und der Niederländer in Imola betonten. «Es ist eine ganz andere Situation, wir sind heute sehr viel reifer und älter, auch wenn wir erst 24 Jahre alt sind», erklärte Leclerc.

«Damals gab es schon Vorkommnisse, die uns dazu brachten, einander zu hassen, dessen bin ich mir sicher. Aber im Laufe der Zeit wird man erwachsen und wir beide haben uns unseren Traum vom Formel-1-Aufstieg erfüllt. Damals wirkte dieses Ziel noch, als wäre es unerreichbar, umso besser ist es, dass wir nun in der Formel 1 gegeneinander antreten können. Da ist viel gegenseitiger Respekt vorhanden, das hat sich also sicherlich verändert», stellte der Rennfahrer aus Monte Carlo klar.

«Es ist schon so, wie Charles gesagt hat, seither sind wir beide viel reifer geworden», stimmte Verstappen ihm zu. «Wir sind nun beide in der Formel 1 und fahren für Top-Teams, wir kämpfen um Siege und was zu Kart-Zeiten passierte, darüber können wir nun lachen», erklärte er gelassen.

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna (24. April 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1