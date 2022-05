Entwarnung: Negativer Corona-Test von Niels Wittich

Vor dem Debütrennen in Miami mussten die FIA-Verantwortlichen bangen, weil beide Formel-1-Rennleiter Niels Wittich und Eduardo Freitas positiv auf Corona getestet worden waren.

Die FIA selbst schwieg sich zu den Berichten des TV-Senders «Sky Sports F1» aus, man werde erst dann medizinische Informationen veröffentlichen, wenn sie relevant für die Austragung eines Rennwochenendes seien. Die Briten hatten berichtet, dass beide Formel-1-Rennleiter Niels Wittich und Eduardo Freitas kurz nach dem Rennen in Imola einen positiven Corona-Test bekommen hatten.

Da schrillten die Alarmglocken, denn in dieser Woche findet das erste GP-Wochenende in Miami statt. Und weil die Einreise in die USA nur mit einem negativen Testergebnis möglich ist, das nicht älter als 24 Stunden sein darf, wurde in den Medien bereits über den Plan B der FIA-Verantwortlichen diskutiert.

Als wahrscheinlichste Lösung wurde dabei der Einsatz des langjährigen Formel-1-Funktionärs Herbie Blash diskutiert, der zusammen mit Colin Haywood hätte einspringen können. Blash war einst als Brabham-Rennmechaniker in der Formel 1 tätig, später wirkte er lange als rechte Hand des Anfang 2019 plötzlich verstorbenen Formel-1-Rennleiters Charlie Whiting. Auch Haywood arbeitete im Team von Whiting.

Doch dazu wird es offenbar nicht kommen, denn wie «Sky Sports F1» berichtet, hat sich Wittich von der Covid-19-Erkrankung erholt. Der Deutsche könne nun einen negativen Corona-Test vorweisen und damit wie geplant die Rolle des Rennleiters in Miami einnehmen.

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna (24. April 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1