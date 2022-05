Mick Schumacher (Haas): «Ich bin sehr vielseitig»

Mick Schumacher freut sich ganz besonders auf das Rennen in Miami und erklärt, warum er ein grosser Amerika-Fan ist. Gleichzeitig betont er: «Ich liebe auch Australien, die Berge im Norden Norwegens und auch die Schweiz.

Der Formel-1-Zirkus schlägt seine Zelte in dieser Woche erstmals in Miami auf und Mick Schumacher kann es kaum erwarten, die Strecke am Hard Rock-Stadion kennenzulernen. Der Haas-Pilot erzählt: ««Ich war noch nie in Miami, ich bin nur daran vorbeigefahren, als ich jünger war. Ich freue mich sehr darauf, dorthin zu fahren, es ist ein Ort, den ich schon immer mal sehen und erleben wollte. Der Strand ist dort ziemlich bekannt, und mein Hotel ist ganz in der Nähe, also werde ich wahrscheinlich dorthin fahren, und natürlich bin ich am meisten auf das Rennen gespannt.»

Mit Blick auf den 5,41 km langen Rundkurs sagt Schumacher: «Ich bin die Strecke noch nicht gefahren, daher ist es schwierig zu sagen, was die Highlights sein werden und wie es sein wird. Aber ein amerikanisches Rennen macht immer Spass. Es gibt immer eine Menge Show, es kommen immer Prominente, die man sonst nicht zu Gesicht bekommt, und es ist gut, dass die ganze Show übertragen wird.»

«Ich finde es grossartig, dass wir in gewisser Weise immer amerikanischer werden, denn die Fans sind super, und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dort bin. Ich freue mich darauf, dort in Zukunft noch mehr Rennen zu fahren», betont der Deutsche, der seine Liebe zu Amerika so erklärt: «Mich reizt es hauptsächlich, weil es anders ist. Aber ich würde nicht sagen, dass ich ein einseitiger Mensch bin. Ich bin sehr vielseitig, wenn es um die Dinge geht, die ich mag. Ich liebe zum Beispiel auch Australien, die Berge im Norden Norwegens und auch die Schweiz.»

«Meine Schwester sagt, dass der Himmel in den USA grösser zu sein scheint, und das stimmt in gewisser Weise auch. Dort draussen ist es flach, und bei uns in Texas ist es sehr flach. Die Leute sind auch immer sehr nett. Letztes Jahr wurde ich von einem Polizisten angehalten, und er war sehr freundlich und liess mich einen Blick auf sein Auto werfen», schwärmte der 23-Jährige.

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna (24. April 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1