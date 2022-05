Daniel Ricciardo (McLaren): «Wie ein zweites Zuhause» 03.05.2022 - 14:09 Von Vanessa Georgoulas

© LAT ?Daniel Ricciardo

In Imola hatte Daniel Ricciardo kein Glück, nun hofft der Australier aus dem McLaren-Team auf ein starkes Ergebnis in Miami. Seine Vorfreude auf die GP-Premiere in Amerika ist gross.