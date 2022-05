Mick Schumacher: So sorgt er dafür, dass er fit ist

Die Formel-1-Stars haben in den ersten fünf Rennen der diesjährigen Saison auf vier verschiedenen Kontinenten Gas gegeben. Mick Schumacher verrät, wie er trotz der vielen Reisen fit bleibt.

Die Formel-1-Saison ist noch nicht alt, dennoch sind die GP-Stars bereits zum vierten Mal auf einem neuen Kontinent unterwegs: Mit der GP-Premiere in Miami bereisen sie zum ersten Mal in diesem Jahr die USA, zuvor waren sie in Europa, Australien und im nahen Osten auf der arabischen Halbinsel unterwegs.

Das viele Reisen fordert die Formel-1-Piloten zusätzlich zum engen WM-Kalender, und jeder Fahrer hat seine eigenen Strategien, um trotz der vielen Flugmeilen fit und konzentriert zu bleiben. Mick Schumacher setzt etwa auf eine frühe Anreise, wie er vor dem Rennwochenende in Amerika erzählt.

«Ich verbringe im Vorfeld viel Zeit an den Orten, an denen wir fahren. In Australien war ich eine ganze Woche früher da, und in den USA ist es ähnlich, also versuche ich, so früh wie möglich da zu sein und in den Rhythmus zu kommen. Danach bleibe ich in der Regel nicht allzu lange, um mich wieder auf die europäische Zeitzone einzustellen, weil die europäischen Rennen anstehen. », berichtet der 23-jährige Deutsche.

«An den meisten Orten, die ich besuche, halte ich nach einem Fitnessstudio Ausschau. Wenn es ein Hotel ist, suche ich nach einem mit einem Fitnessraum, und wenn ich auf meiner Ranch bin, habe ich mir einen eigenen Fitnessraum gebaut, damit ich dort trainieren kann. Wenn ich an Orte wie Texas fahre, bin ich sowieso den ganzen Tag auf den Beinen, da ist es nur ein Bonus, wenn ich ein Fitnessstudio habe», fügt der Haas-Pilot an.

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna (24. April 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1