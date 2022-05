Max Verstappen: «Mehr Teams kämpfen um Siege»

Formel-1-Champion Max Verstappen kann es kaum erwarten, auf dem neuen Rundkurs in Miami auszurücken. Der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team prophezeit: «Dieses Wochenende wird ziemlich verrückt!»

Max Verstappen gehört zu den USA-Fans im Formel-1-Feld. Entsprechend gross ist seine Vorfreude auf den anstehenden WM-Lauf in Miami. Der 24-Jährige ist sich sicher: «Dieses Wochenende wird ziemlich verrückt!»

Und Verstappen schwärmt: «Ich liebe es, in Austin Rennen zu fahren, also ist es toll, dass wir dieses Jahr in einem anderen Bundesstaat fahren können. Es ist aufregend zu sehen, wie die Formel 1 in den USA an Bedeutung gewinnt. Die Formel 1 und die Teams arbeiten hart daran, den Sport in Amerika zu fördern, und wir veranstalten hier immer mehr Rennen, so dass er Schritt für Schritt populärer wird.

«Ich freue mich auf das Rennen in Miami. Ich bin die Strecke im Simulator gefahren und wir haben so viel wie möglich geübt und uns bestmöglich vorbereitet», verrät der Red Bull Racing-Star, der beim jüngsten Rennwochenende nicht nur den Sieg im Sprint und im Rennen feiern durfte, er drehte auch die schnellste Rennrunde.

Verstappen hofft auf ein aufregendes Wochenende: «In den neuen Autos ist es nun einfacher, einem Gegner zu folgen und an ihm vorbeizuziehen. Und ich glaube, dass nun mehr Teams um Siege kämpfen können, und das ist für die Fans wohl das Wichtigste. Ich hoffe, dass es ein aufregendes Wochenende wird, Miami ist eine wirklich schöne Stadt und ich denke, es ist ein wirklich interessanter Ort, um einen Grand Prix zu veranstalten.»

WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1