Pierre Gasly: «Will das Imola-Wochenende vergessen»

Pierre Gasly ging in Imola leer aus, während sein AlphaTauri-Teamkollege Yuki Tsunoda als Siebter in die Punkte fuhr. Das gute Ergebnis des Japaners lässt ihn zuversichtlich aufs anstehende Rennen in Miami blicken.

In Imola hatte Pierre Gasly kein Glück. Nach einem vielversprechenden Auftakt am Freitag verlief das Qualifying zum Sprint enttäuschend. «Wir haben die Reifen auf der abtrocknenden Strecke nicht sehr gut gemanagt, deshalb landeten wir ganz hinten in der Sprint-Startaufstellung», seufzt er rückblickend.

Im Mini-Rennen, dessen Ausgang die Startaufstellung für den GP bestimmte, und auch im WM-Lauf am Sonntag, ging die Pechsträhne weiter. «Es gab eine Kollision, die dazu führte, dass ich am Sonntag wieder von ganz hinten starten musste. Im GP steckte ich dann in einem DRS-Zug zwischen einem Williams vor mir und Lewis Hamilton hinter mir fest. Ich konnte nicht überholen, und damit war das Rennen gelaufen. Das war schon etwas ärgerlich, denn ich hatte bisher in den Sprints noch nie viel Glück», erklärt der AlphaTauri-Pilot, der sich mit dem zwölften Platz begnügen musste.

Umso grösser ist der Wille, in Miami wieder auf die Erfolgsspur zurückzufinden. «Wir hatten einige Updates dabei, die wir aber aufgrund der Bedingungen schwer einschätzen konnten. Deshalb freue mich mich, in Miami wieder ein normales Wochenende mit drei freien Trainings zu haben. So können wir die Sachen testen. Positiv ist, dass Yuki bewiesen hat, dass unser Auto gut funktioniert», sagt Gasly angesichts des siebten Platzes seines Teamkollegen Tsunoda.

«Das Auto hat eindeutig ein gewisses Potenzial, und wir können erwarten, dass wir einige gute Rennen fahren können. Aber das wird nur möglich sein, wenn wir ein sauberes Wochenende haben, uns gut qualifizieren und so nah wie möglich an der Spitze des Feldes starten. Und dann hängt es auch von der Art der Strecke ab. Obwohl es auch in Miami wichtig sein wird, sich gut zu qualifizieren, denke ich, dass es möglich sein sollte, auf der neuen Strecke zu überholen. Aber es gibt einige Rennen wie Imola, Spanien und Monaco, wo das Qualifying viel wichtiger und ein guter Samstag der Schlüssel zum Erfolg ist», glaubt der Franzose.

«Meine grösste Hoffnung ist, dass wir weiterhin in jedem Rennen in die Punkte fahren und aus meiner Sicht wieder in den guten Rhythmus kommen können, den wir in den ersten drei Rennen hatten. Ich will das Imola-Wochenende vergessen», fügt Gasly an.

WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1