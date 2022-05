Miami-GP im Live-Ticker: Vorsicht, Wetter-Chaos!

Beim ersten Grossen Preis von Miami müssen die Formel-1-Piloten mit allem rechnen: Immer wieder kann es hier am Nachmittag teils kräftig schütten, das gilt auch für das Rennen am 8. Mai um 15.30 Uhr Lokalzeit.

Im Mai beginnt in Florida die Regenzeit: Die steigenden Temperaturen Richtung Sommer bedeuten mehr Luftfeuchtigkeit und eine erhöhte Tendenz zu Schauern und Gewittern.

Darauf haben die Formel-1-Teams bereits einen Vorgeschmack erhalten, als sie sich auf dem Gelände des Hard Rock-Stadions eingerichtet haben. Und so wird es auch weitergehen.

Donnerstag und Freitag bleibt das Wetter mehrheitlich freundlich, mit einer Höchsttemperatur von 28 Grad. Am Samstag verdichten sich die Wolken zu einer kompakten Decke. Am Renntag (8. Mai) steigt die Regenwahrscheinlichkeit auf bis zu 50 Prozent, ausgerechnet zum Start hin – um 15.30 Uhr hier in Miami, das ist 21.30 Uhr in Europa.

Wie immer verpassen Sie bei uns nichts: Wir halten Sie über Qualifying und Rennen mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden, dazu servieren wir Ihnen hier wie üblich eine Übersicht mit den wichtigsten Sendeterminen von Sky, ServusTV, ORF und Schweizer Fernsehen.





Grand Prix von Miami im Fernsehen

Freitag, 6. Mai

00.00 Sky Sport F1 – Grand Prix USA 2016

02.00 Sky Sport F1 – Grand Prix USA 2017

04.00 Sky Sport F1 – Grand Prix USA 2019

06.00 Sky Sport F1 – Imola-GP kompakt

06.30 Sky Sport F1 – Imola-GP Analyse

07.00 Sky Sport F1 – Grand Prix USA 2021

09.00 Sky Sport F1 – Grand Prix der Emilia-Romagna

11.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Las Vegas 1981

11.45 Sky Sport F1 – Grand Prix von Dallas 1984

12.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von Detroit 1985

13.15 Sky Sport F1 – Grand Prix von Detroit 1986

14.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Detroit 1987

14.45 Sky Sport F1 – Grand Prix von Phoenix 1989

15.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von Phoenix 1990

16.15 Sky Sport F1 – Imola-GP kompakt

16.45 Sky Sport F1 – GP Confidential

17.45 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Australien 2022

18.15 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Emilia-Romagna 2022

18.45 Sky Sport F1 – Opening Show Miami

19.45 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsportmagazin

20.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

20.30 Erstes Training

22.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

23.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jacques Villeneuve in Jerez 1997

23.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

23.25 ServusTV – Erstes Training

23.30 Zweites Training



Samstag, 7. Mai

00.30 ServusTV – Zweites Training

02.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

03.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

10.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

12.00 Sky Sport F1 – Imola-GP Wiederholung

14.00 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Fernando Alonso

15.45 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jenson Button in Kanada 2011

16.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsportmagazin

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

17.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

18.00 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Fernando Alonso

18.15 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Emilia-Romagna 2022

18.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

19.00 Drittes Training

20.15 ServusTV – Drittes Training

21.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jacques Villeneuve in Jerez 1997

21.20 ServusTV – Vorberichte Qualifying

21.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

21.55 SRFInfo – Beginn Berichterstattung Qualifying

22.00 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

22.00 Qualifying

23.00 ServusTV – Analysen

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying



Sonntag, 8. Mai

00.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.30 Sky Sport F1 – Then & Now with Verstappen

12.45 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

14.15 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Emilia-Romagna 2022

14.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

17.20 Sky Sport F1 – Goodbye Kimi

19.00 Sky Sport F1 – Opening Show Miami

20.00 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Miami-GP

20.15 ServusTV – Countdown zum Rennen

20.50 SRF2 – Beginn Berichterstattung Grand Prix von Miami

21.25 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Grand Prix von Miami

21.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Grand Prix von Miami

21.30 Grosser Preis von Miami

23.10 ServusTV – Analyse

23.15 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

23.40 ORF1 – Motorhome

00.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

00.30 ORF1 – Miami-GP Wiederholung

00.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

01.00 Sky Sport F1 – Miami-GP Wiederholung

03.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook