Sergio Pérez: «Das wird die grösste Herausforderung»

Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez kann es kaum erwarten, das Rennwochenende in Miami in Angriff zu nehmen. Der 32-Jährige aus Guadalajara gibt sich vor der fünften WM-Runde kämpferisch.

Nach zwei zweiten Plätzen in Folge blickt Sergio Pérez mit viel Vorfreude auf den anstehenden WM-Lauf in Amerika. Zum zweiten Kräftemessen der Formel 1 auf US-Boden sagt der Mexikaner aus dem Red Bull Racing-Team: «Ich freue mich, diese Woche in Miami zu fahren. Es ist grossartig, dass der Rennkalender in Amerika weiter ausgebaut wird, was für mich viel näher an meinem Zuhause ist.»

«Die USA ist ein grossartiger Markt für die Formel 1, und ich bin sicher, dass viele Lateinamerikaner und Mexikaner beim Rennen dabei sein werden, so dass ich hoffentlich viel Unterstützung bekomme. Das Rennen ist sehr wichtig für das Team, sowohl auf als auch abseits der Strecke», betont der aktuelle WM-Dritte.

«Es ist nicht einfach, diese hektischen Rennen zu managen, aber das Team macht einen tollen Job und sorgt dafür, dass Max Verstappen und ich uns aufs Fahren konzentrieren können. Die neue Strecke hat mir im Simulator Spass gemacht und kann mit ihren langen Geraden für gutes Racing sorgen. Ich denke, die Wahl des richtigen Abtriebsniveaus wird die grösste Herausforderung für alle Teams sein», erklärt der Rennfahrer aus Guadalajara mit Blick auf die GP-Premiere.

Und Pérez fügt kämpferisch an: «Ich kämpfe jetzt jede Woche um die Pole-Position und um Podestplätze, was mich sehr motiviert, weiter zu pushen und mich zu konzentrieren. Ich will einfach Woche für Woche mehr erreichen, und ich freue mich darauf zu sehen, was wir in Miami erreichen können.»

WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1