Miami-GP im Live-Ticker: Vorsicht, Zeitverschiebung!

Drei Tage Action im Miami International Autodrome, drei Mal 80.000 Fans vor Ort. Für die meisten GP-Fans aus Europa gilt: Vorsicht, Zeitverschiebung! Wir halten Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.

Die Eintrittskarten waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft, 240.000 Stück insgesamt – das Interesse am ersten Formel-1-WM-Lauf in Miami ist gewaltig. Während 80.000 Besucher pro Tag auf dem Gelände des Hard Rock-Stadions eine unvergleichliche GP-Atmosphäre geniessen, werden die meisten GP-Fans das Rennen online oder vor dem Fernseher verfolgen.

Für die Formel-1-Freunde aus Europa gilt dabei: Vorsicht, die Sendezeiten sind ein wenig anders als gewohnt. Die Action im Miami International Autodrome beginnt mit dem ersten freien Training am Freitag (6. Mai) um 20.30 Uhr europäischer Zeit (14.30 Uhr in Miami), das zweite Training folgt um 23.30 Uhr in Europa.

Am Samstag wird um 19.00 Uhr gefahren (Miami 13.00, drittes Training), die Qualifikation folgt in Europa um 22.00 Uhr (16.00 in Florida).

Rennstart am Sonntag für Fans in Europa: 21.30 Uhr (das entspricht 15.30 Uhr in Miami). Dank unseres Live-Tickers aus Florida werden Sie nichts vom Abschlusstraining und Grand Prix verpassen, zudem haben wir für Sie die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, ORF und SRF zusammengefasst.





Grand Prix von Miami im Fernsehen

Freitag, 6. Mai

09.00 Sky Sport F1 – Grand Prix der Emilia-Romagna

11.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Las Vegas 1981

11.45 Sky Sport F1 – Grand Prix von Dallas 1984

12.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von Detroit 1985

13.15 Sky Sport F1 – Grand Prix von Detroit 1986

14.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Detroit 1987

14.45 Sky Sport F1 – Grand Prix von Phoenix 1989

15.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von Phoenix 1990

16.15 Sky Sport F1 – Imola-GP kompakt

16.45 Sky Sport F1 – GP Confidential

17.45 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Australien 2022

18.15 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Emilia-Romagna 2022

18.45 Sky Sport F1 – Opening Show Miami

19.45 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsportmagazin

20.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

20.30 Erstes Training

22.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

23.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jacques Villeneuve in Jerez 1997

23.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

23.25 ServusTV – Erstes Training

23.30 Zweites Training



Samstag, 7. Mai

00.30 ServusTV – Zweites Training

02.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

03.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

10.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

12.00 Sky Sport F1 – Imola-GP Wiederholung

14.00 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Fernando Alonso

15.45 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jenson Button in Kanada 2011

16.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsportmagazin

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

17.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

18.00 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Fernando Alonso

18.15 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Emilia-Romagna 2022

18.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

19.00 Drittes Training

20.15 ServusTV – Drittes Training

21.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jacques Villeneuve in Jerez 1997

21.20 ServusTV – Vorberichte Qualifying

21.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

21.55 SRFInfo – Beginn Berichterstattung Qualifying

22.00 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

22.00 Qualifying

23.00 ServusTV – Analysen

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying



Sonntag, 8. Mai

00.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.30 Sky Sport F1 – Then & Now with Verstappen

12.45 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

14.15 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Emilia-Romagna 2022

14.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

17.20 Sky Sport F1 – Goodbye Kimi

19.00 Sky Sport F1 – Opening Show Miami

20.00 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Miami-GP

20.15 ServusTV – Countdown zum Rennen

20.50 SRF2 – Beginn Berichterstattung Grand Prix von Miami

21.25 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Grand Prix von Miami

21.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Grand Prix von Miami

21.30 Grosser Preis von Miami

23.10 ServusTV – Analyse

23.15 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

23.40 ORF1 – Motorhome

00.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

00.30 ORF1 – Miami-GP Wiederholung

00.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

01.00 Sky Sport F1 – Miami-GP Wiederholung

03.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook