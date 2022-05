Max Verstappen über Miami: «Es gibt viele Faktoren»

Formel-1-Champion Max Verstappen bleibt bei seiner Miami-Prognose vorsichtig. Der Red Bull Racing-Star verriet vor dem Start des Wochenendes, worauf es bei der Fahrt auf dem US-Kurs ankommen wird.

Max Verstappen reiste nach seinem Imola-Sieg mit noch mehr Vorfreude auf das nächste Kräftemessen nach Miami. Der Niederländer aus dem Red Bull Racing-Team ist ein erklärter USA-Fan, er schwärmte vor dem Start des Wochenendes: «Ich freue mich auf das Rennen in Miami.» Und er kündigte an: «Ich bin die Strecke im Simulator gefahren und wir haben so viel wie möglich geübt und uns bestmöglich vorbereitet.»

Über die Strecke sagte der aktuelle WM-Zweite: «Die schnellen Kurven sehen sehr cool aus, die Geraden sind sehr lange und dann gibt es da natürlich auch noch den etwas langsameren, kurvenreichen Teil. Ich bin gespannt, wie der Kompromiss bei der Fahrzeug-Abstimmung aussehen muss, um diesen unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.»

Und der 24-Jährige fügte an: «Natürlich wünscht du dir als Fahrer immer ein Rennwochenende, wie wir es in Imola erlebt haben. Leider ist das nicht immer der Fall. Mal schauen, was wir hier erreichen können. Wir haben ein gutes Auto und können damit auch ein gutes Ergebnis einfahren, aber es ist eine neue Strecke, da gibt es viele Faktoren, die wir erst kennenlernen müssen. Wir müssen auch schauen, wie die Bedingungen ausfallen.»

Auf die Frage, was Red Bull Racing im Griff haben muss, um in Miami genauso erfolgreich wie in Imola zu sein, erklärte Verstappen: «Imola war ein speziell hektisches Wochenende, einerseits wegen des Sprint-Formats, aber auch wegen der wechselhaften Bedingungen. Es ging vielmehr darum, eine gute Runde hinzubekommen, die Reifen zum Arbeiten zu bringen und keine Fehler zu machen, und weniger um ein Performance-Upgrade zum Laufen zu bringen. Jetzt fahren wir auf einer neuen Strecke, einen Strassenkurs, und wir kennen das Grip-Niveau nicht. Es wird also wieder darum gehen, die Reifen ins Arbeitsfenster zu bringen und den Abbau im Griff zu haben. Und natürlich hilft auch jedes neue Teil am Auto, solange man nicht die gleichen Bedingungen antrifft, wie wir sie in Imola hatten.»

WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1