Ferrari: FIA-Urteil – keine Strafe wegen Imola-Test

Charles Leclerc beim Reifentest in Imola

In der Neidgesellschaft Formel 1 wurde Ferrari nach dem Pirelli-Test in Imola unterstellt, unerlaubt einen neuen Unterboden ausprobiert zu haben. Die Regelhüter der FIA geben Entwarnung – kein Foul von Ferrari.

Vor kurzem hat Formel-1-Alleinausrüster Pirelli mit verschiedenen Teams in Imola Reifen getestet, im Anschluss an den Grossen Preis der Emilia-Romagna. Es geht um Versuch im Hinblick auf die Saison 2023. Dabei fiel auf: Am Ferrari gab es zwei verschiedene Versionen des Unterbodens.

Unter den Gegnern der Italiener begann zu kursieren: Ferrari habe möglicherweise den Reifentest dazu genutzt, um Evo-Teile auszuprobieren. Das ist gemäss Reglement nicht erlaubt. Am Wagen müssen ausschliesslich Teile sein, die schon im Wintertest-Einsatz standen oder an einem GP-Wochenende benutzt wurden. Auch an der Abstimmung darf nur gearbeitet werden, um sich den Reifen anzupassen. Jede Arbeit, die nichts mit dem Reifentest zu tun hat, etwa das Vergleichen zweier Teile (wie zwei Unterböden) ist untersagt.

Die FIA hat sich das alles etwas genauer angesehen. Der Boden am Ferrari wurde deshalb getauscht, weil der erste beschädigt worden war. Also waren die Italiener tatsächlich mit zwei verschiedenen Böden unterwegs, aber nicht aus Vergleichszwecken.

Ein Boden entsprach der Imola-Spezifikation, der andere jenem aus dem Bahrain-Wintertest. Anders gesagt – Ferrari hat sich beim Pirelli-Test komplett regelkonform verhalten.





1. Training, Miami

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,098 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,169

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,277

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,301

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:31,498

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,528

07. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,854

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,956

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,559

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:32,592

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,615

12. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:32,884

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:33,020

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:33,024

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:33,417

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,576

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,773

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:34,043

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:34,945

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,637