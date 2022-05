2. Training Miami: Sainz-Crash, Feuer bei Verstappen

Zweite Trainingsstunde im Miami International Autodrome: Die schwarze Serie des Ferrari-Piloten Carlos Sainz geht weiter. Kurzes Feuer am Auto von Max Verstappen, Bestzeit für George Russell im Mercedes.

Max Verstappen hatte sich in ersten Miami-Training einen Mauerkuss erlaubt. Die Folge: Die fleissigen Red Bull Racing-Mechaniker warfen sich sich auf den Wagen des Niederländers, um sicherheitshalber ein neues Getriebe einzubauen. Dadurch war der Weltmeister zu Beginn der zweiten Trainingsstunde nicht auf der Bahn zu sehen. Die Denke bei RBR gemäss Teamchef Christian Horner: «Lieber ein paar Minuten freies Training herschenken als im Rennen wegen eines Folgeschadens ausfallen.»

Wo war Valtteri Bottas, der im ersten Training seinen Alfa Romeo in die Pistenbegrenzung gesetzt hatte? In der Box – das zweite Training fand ohne den Finnen statt. Damit musste der Chinese Guanyu Zhou die ganzen Daten sammeln.

Mick Schumacher hatte andere Sorgen: «Der Seitenkasten hat sich gelöst», meldete der junge Deutsche am Funk, bevor er seinen Haas-Renner zu den Mechanikern zurückbrachte, um sich das näher anzusehen.

Der Mexikaner Sergio Pérez verlor in Kurve 8 seinen Red Bull Racing-Renner aus der Kontrolle, aber der Mexikaner konnte mit unbeschädigtem Wagen weitermachen – allerdings war sein Reifensatz ruiniert. Auch beim erfahrenen Piloten hat sich gezeigt: Wer in Miami von der Ideallinie gerät, der handelt sich Ärger ein.



Probleme auch beim zweiten Haas-Rennwagen: Kevin Magnussen verlor eine Kohlefaser-Rippe der Seitenkasten-Kiemen.



Rote Flagge nach 18 Minuten: Carlos Sainz setzte seinen Ferrari in die Mauer. Damit geht die schwarze Serie des Madrilenen weiter. Er war zu schnell aus Kurve 13 herausgekommen (der langen Kurve um den Beach-Teil herum) und prallte vor 14 nach einem Dreher rückwärts in die Mauer.



Zur Erinnerung: Sainz hatte in Australien einen Unfall, wurde in Imola kurz nach dem Start von der Bahn geschubst, nun fehlt ihm ein grosser Teil des zweiten Trainings.



Die Pause gab den RBR-Mechanikern die Gelegenheit, den Wagen von Verstappen einsatzbereit zu machen, mit helfenden Händen der Pérez-Schrauber, aber Max kam nach nur einer Runde wieder an der Box – mit schwergängiger Lenkung, offenbar ein Hydraulikleck. Dann gab es ein kurzes Feuer an den Bremsen, erneut kam die Verkleidung vom Wagen.



Weil Max kaum lenken konnte, stand er mit brennender Bremse kurz dem Aston Martin von Lance Stroll im Weg.



Schnellster Mann zu diesem Zeitpunkt: George Russell im Mercedes vor Leclerc, Pérez, Hamilton und Alonso. Es fällt auf – der Silberpfeil leidet erheblich weniger am gefürchteten Bouncing als bei den ersten vier Rennwochenenden. Auch Pérez war nicht ohne Probleme: Mauerkuss in Kurve 16.



13 Minuten vor Schluss: erneut rote Flagge! Dieses Mal wegen Nicholas Latifi, dessen Williams stehengeblieben war. Der Kanadier am Funk: «Der Wagen fühlte sich seltsam an, hatte dann keinen Antrieb mehr.»



Nicht einmal die geschicktesten Hände konnten Verstappen rechtzeitig wieder auf die Bahn bringen – ein Training zum Vergessen für den 22-fachen GP-Sieger.



Sergio Pérez zeigte den zweiten Dreher, nun in Kurve 12. TV-Bilder zeigten ein eher ungewohntes Bild – auf dem Highway, der über die GP-Strecke führt, hatten Autofahrer angehalten, um einen Blick aufs Formel-1-Geschehen zu erhaschen.



Lewis Hamilton monierte nach einer Veränderung der Abstimmung nun wieder stärkeres Bouncing. Am guten Eindruck ändert das aber nichts: Mercedes hat ohne Zweifel Fortschritte gemacht.





2. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,938 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,044

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,150

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,179

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,372

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,535

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:30,547

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,860

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,861

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,921

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,964

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:31,208

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:31,260

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:31,393

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:31,587

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,631

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,710

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:32,913

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

Nicht im Einsatz: Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo





1. Training, Miami

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,098 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,169

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,277

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,301

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:31,498

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,528

07. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,854

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,956

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,559

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:32,592

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,615

12. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:32,884

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:33,020

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:33,024

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:33,417

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,576

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,773

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:34,043

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:34,945

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,637