Christian Horner über Verstappen: «Grauenvoller Tag»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner über einen Tag zum Vergessen von Weltmeister Max Verstappen: «Nun muss er am Samstag mehr Runden drehen. Zum Glück haben wir die Daten von Sergio Pérez.»

Diese drei Worte von Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner fassen alles passend zusammen: «Ein grauenvoller Tag», sagt der Engländer über den Trainingstag von Formel-1-Champion Max Verstappen. «Am Morgen hatte er einen kurzen Ausrutscher. Daraufhin haben wir sicherheitshalber das Getriebe gewechselt und auch einen Kühler.»

«Als Max dann auf die Bahn ging, hatte er ein Problem mit der Hydraulik, deshalb konnte er kaum lenken. Aufgrund dieses Problems überhitzten die Bremsen, dann fingen sie sogar an zu brennen. Letztlich konnte er nur ein paar Runden drehen.»

«Wir hatten einige rote Flaggen, also waren in dieser Phase auch die anderen Fahrer untätig, aber Fakt bleibt – er ist viel zu wenig zum Fahren gekommen. Jetzt muss er im dritten freien Training mehr fahren als üblicherweise. Aber das alles ist sehr ärgerlich, denn diese ist eine Strecke mit Strassenkurs-Charakter, da musst du Runde um Runde Vertrauen aufbauen. Zum Glück ist Max ein Fahrer, der sich sehr schnell anpassen kenn.»

«Checo hat zum Glück viele Runden gedreht, mit weichen und mit mittelharten Reifen, von seinen Erfahrungen kann Max nun profitieren.»



Was sagt Horner zu Mercedes, die offenbar in besserer Form sind? Christian weiter: «Ich habe immer gesagt – es ist nur eine Frage der Zeit, bis die ihre Probleme in den Griff bekommen, und dann wird aus einem Zweikampf an der Spitze ein Dreikampf. Und das scheint derzeit zu passieren. Ich glaube auch, dass die Pistencharakteristik dabei hilft.»



Was hält Horner von der Miami-Rennstrecke? «Ein interessanter Kurs, nicht ohne Tücken. In der engen Passage gibt es eine Linie, und wenn du da nicht ganz präzise fährst, dann bist du ratz-fatz in grossen Schwierigkeiten. Im Rennen wird das einige haarige Szenen erzeugen.»



«Generell sind wir hier im offenen Armen empfangen worden, das ist eine fantastische Veranstaltung. Es ist grossartig zu sehen, wie hier in Amerika das Fieber für die Formel 1 steigt. Ich hoffe, wir können den Fans ein gutes Rennen servieren. Die Piste erinnert mich ein wenig an Dschidda, und wir haben bislang gesehen – es passieren viele Fehler. Das könnte im Grand Prix genau so sein.»





2. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,938 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,044

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,150

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,179

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,372

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,535

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:30,547

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,860

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,861

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,921

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,964

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:31,208

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:31,260

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:31,393

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:31,587

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,631

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,710

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:32,913

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

Nicht im Einsatz: Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo





1. Training, Miami

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,098 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,169

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,277

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,301

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:31,498

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,528

07. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,854

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,956

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,559

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:32,592

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,615

12. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:32,884

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:33,020

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:33,024

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:33,417

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,576

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,773

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:34,043

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:34,945

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,637