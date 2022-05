Mercedes vorne: Aber Russell und Hamilton warnen

Bestzeit für den jungen George Russell im zweiten Training zum Miami-GP, Lewis Hamilton auf Rang 4 – ist das der Durchbruch für Mercedes in dieser Saison? Die zwei Engländer sind auf der Hut.

«Ich bin von George Russell in dieser Saison tief beeindruckt», sagt Formel-1-Weltmeister Jenson Button im Fahrerlager des Miami International Autodrome, «und die Bestzeit von George heute passt wunderbar in dieses Bild.»

Die neuen Teile bei Mercedes scheinen sich zu bewähren. Russell nach seiner Bestzeit: «Um ehrlich zu sein, verstehen wir noch nicht im Detail, wieso es bislang hier so gut läuft. Wir wussten: Hier sollte es für uns besser laufen, weil das Aufwärmen der Reifen bei diesen hohen Temperaturen kein Problem ist. Bislang läuft es gut, aber wir heben nicht ab. Das ist nur ein Freitag. Wir haben einen guten Tag hinter uns, der beste Freitag des Jahres.»

«Bouncing ist noch immer da, aber weit weniger gravierend als an den GP-Wochenenden zuvor. Wir können den Wagen niedriger gelegt fahren als zuvor, wir können den Speed des Autos besser umsetzen. Die Strecke ist einzigartig. Die langsame Passage ist tückisch, sonst gibt es keine Probleme.»

Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton warnt: «Keiner soll sich etwas vormachen, das ist nur ein Training. Die Gegner haben doch noch gar nicht gezeigt, was sie draufhaben. Wir scheinen hier schneller zu sein, aber der Wagen fühlt sich noch immer gleich an. Dennoch – Schritt um Schritt verbessern wir uns. Ich habe noch immer alle Hände voll mit diesem Wagen, George scheint damit besser zurecht zu kommen.»



«Die Strecke ist recht wellig. Das hat mich überrascht. Man sollte meinen, dass eine neue Strecke ebener ist. Aber mir gefällt die Strecke – ausser der langsamen Passage, die ist viel zu eng. Das fühlt sich an wie das Rangieren auf einem Parkplatz. Es ist heiss, das Rennen wird in hartes Stück Arbeit. Wir werden hier einige Kilos wegschwitzen! Mich erinnert das alles ein wenig an Malaysia und Singapur.»





2. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,938 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,044

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,150

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,179

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,372

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,535

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:30,547

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,860

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,861

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,921

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,964

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:31,208

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:31,260

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:31,393

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:31,587

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,631

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,710

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:32,913

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

Nicht im Einsatz: Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo





1. Training, Miami

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,098 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,169

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,277

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,301

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:31,498

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,528

07. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,854

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,956

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,559

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:32,592

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,615

12. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:32,884

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:33,020

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:33,024

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:33,417

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,576

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,773

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:34,043

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:34,945

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,637