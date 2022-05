Ralf Schumacher zu Vettel und Hamilton: «Kindisch!»

Viele Fans fragen sich: Wieso ist die FIA in Sachen Unterwäsche und Schmuck auf einmal so streng? Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher hat für Proteste von Vettel und Hamilton wenig Verständnis.

Lewis Hamilton hatte angekündigt: Er lässt sich das Schmucktragen im Rennwagen nicht verbieten. Aber im ersten Training zum Grossen Preis von Miami hat er auf seine Ohrstecker verzichtet. Und der Autosport-Weltverband FIA hat ihm bis nach dem Barcelona-GP Zeit gegeben, weiteren Schmuck entfernen zu lassen.

Viele Fans fragen sich: Wieso ist die FIA in Sachen Schmuck und auch bei der Unterwäsche auf einmal so streng? Antwort: Weil die Regelhüter der Ansicht sind – die Grand-Prix-Piloten sollten für alle anderen Rennfahrer ein Vorbild sein, gerade auch beim Einhalten des Reglements.

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher hat für die Proteste von Lewis Hamilton kein Verständnis und auch nicht für einen Sebastian Vettel, der in Miami ein ungewöhnliches Zeichen setzte – als er mit einer Unterhose über dem Rennoverall herumspazierte.

Schumacher, 180-facher GP-Teilnehmer und heute GP-Experte unserer deutschen Kollegen von Sky, fand die Aktion von Vettel «kindisch. Lewis und auch Sebastian sollten sich doch für die Sicherheit einsetzen.»



«Jeder weiss – der feuerfeste Overall und auch die feuerfeste Unterwäsche können bei einem Brand der Hitze widerstehen, Baumwolle jedoch beginnt zu schmelzen, und das will bestimmt keiner. Ich habe damals meine Boxershorts einem Spezialhersteller geschickt, und der hat sich nachgebaut, Feuer-resistent.»



Zum Schmuck sagt Ralf: «Das hat mit der Zeit Überhand genommen. Es ist letztlich wie in der Sauna – da möchtest du auch nicht heiss werdende Schmuckstücke auf der Haut tragen. Gerade nach dem Feuer-Unfall von Romain Grosjean sollten es die Piloten doch besser wissen. Und dann wie Hamilton absichtlich in der Pressekonferenz mit drei Uhren da zu sitzen und über und über mit Schmuck auftzutauchen, aus purem Protest, das ist kindisch.»



«Die FIA hat hier komplett Recht. Die jungen Piloten aus den Formeln 4 oder 3 sollen ruhig wissen, dass sich die Grand-Prix-Fahrer an Regeln halten. Wenn dann so erfahrene Leute wie Vettel und Hamilton, die schon viele Crashes erlebt haben, sich so über die FIA mokieren, dann finde ich das bedauerlich. Aber Sebastian und Lewis werden sich an der FIA die Zähne ausbeissen. Rennleiter Niels Wittich sitzt am längeren Hebel.»





2. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,938 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,044

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,150

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,179

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,372

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,535

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:30,547

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,860

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,861

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,921

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,964

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:31,208

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:31,260

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:31,393

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:31,587

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,631

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,710

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:32,913

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

Nicht im Einsatz: Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo





1. Training, Miami

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,098 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,169

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,277

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,301

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:31,498

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,528

07. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,854

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,956

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,559

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:32,592

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,615

12. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:32,884

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:33,020

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:33,024

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:33,417

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,576

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,773

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:34,043

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:34,945

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,637