Charles Leclerc: «Max Verstappen wird schnell sein»

Charles Leclerc: «Mercedes hat auch mit viel Sprit an Bord eine gute Figur gemacht»

Charles Leclerc fehlte am Trainingsfreitag in Miami knapp eine Zehntelsekunde auf die Bestzeit von George Russell

Obwohl Red Bull Racing-Star Max Verstappen am Trainingsfreitag in Miami Probleme bekundete, rechnet Ferrari-Star Charles Leclerc mit dem Formel-1-Champion. Auch Mercedes schätzt er stark ein.

Charles Leclerc durfte sich über einen gelungenen Auftakt ins Miami-Wochenende freuen. Im ersten Training war er der Schnellste, in der zweiten Session reihte er sich hinter George Russell auf dem zweiten Platz ein. Knapp eine Zehntel fehlte dem Ferrari-Star auf die Tagesbestzeit des Briten. Seine Bilanz fiel entsprechend positiv aus.

«Die Streckenbedingungen haben sich im Laufe des Tages stark verändert, und der Asphalt war ungewöhnlich, ganz anders als das, was wir bisher kennen. Sobald du neben der Spur fährst, rutscht du wie verrückt. Jeder noch so kleine Fehler ist kostspielig», schilderte der Monegasse, und fügte eilends an: «Das ganze Wochenende und das Rennen werden eine Herausforderung sein, aber wir haben einen guten Start erwischt.»

Gleichzeitig forderte der ehrgeizige WM-Leader: «Wir müssen definitiv noch einen Schritt nach vorne machen und versuchen, auch beim Fahren zuzulegen, damit wir einen starken Samstag erleben.» Und er sagte voraus: «Die Leistungsdichte ist höher als in der bisherigen Saison, es sollte also spannend werden.»

Gefragt nach seinen Hauptgegnern und den Problemen seines Rivalen Max Verstappen, erklärte Leclerc daraufhin: «Max wird sicherlich schnell sein, sobald sie die Probleme gelöst haben. Die grosse Überraschung ist derzeit Mercedes, sie haben auch mit viel Sprit an Bord eine gute Figur gemacht. Es wäre toll, wenn sie mit Red Bull Racing und uns an der Spitze mitkämpfen könnten.»

2. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,938 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,044

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,150

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,179

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,372

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,535

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:30,547

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,860

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,861

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,921

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,964

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:31,208

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:31,260

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:31,393

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:31,587

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,631

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,710

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:32,913

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

Nicht im Einsatz: Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo





1. Training, Miami

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,098 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,169

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,277

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,301

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:31,498

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,528

07. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,854

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,956

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,559

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:32,592

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,615

12. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:32,884

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:33,020

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:33,024

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:33,417

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,576

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,773

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:34,043

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:34,945

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,637