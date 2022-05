Fernando Alonso (5.): Eine Frage der Konzentration

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso war im ersten Miami-Training der Zwölftschnellste, in der zweiten Session schaffte er es auf den fünften Platz der Zeitenliste. Der Spanier rechnet mit viel Action im Rennen.

Fernando Alonso gehörte zu den fleissigsten Formel-1-Piloten am Freitag in Miami. Der zweifache Weltmeister drehte insgesamt 51 Runden und beendete den Tag als Fünftschnellster hinter George Russell, Charles Leclerc, Sergio Pérez und Lewis Hamilton. «Insgesamt war es ein guter Tag für uns, wir haben viel über die Strecke gelernt und gemerkt, wo die Unterschiede zum Simulator liegen», fasste er zusammen. «Wir sind in einer guten Position und ich bin optimistisch.»

«Die Strecke ist interessant und wir haben einen reibungslosen Auftakt erlebt. Nun gibt es viele Daten, die wir analysieren können, und das geht allen Teams so. Normalerweise lernt man auf einer neuen Piste am Freitag sehr viel und am Samstag ist man dann dank der Erkenntnisse mit einer deutlich anderen Abstimmung unterwegs. Ich denke, das wird auch bei uns so sein und ich rechne damit, dass alle noch zulegen werden», betonte Alonso.

Zu den Problemen mit dem aufbrechenden Asphalt sagte der Asturier: «Das müssen wir in den Griff bekommen und wir müssen die Strecke nach jeder Session reinigen, damit wir am Sonntag dann viel Action liefern können. Wir konnten wegen der Unterbrechungen nicht viel lernen über das Fahren mit vollem Tank, da ging es allen gleich. Vielleicht haben wir im dritten Training noch eine Chance dazu, etwas mehr Erkenntnisse zu sammeln.»

«Aber ich erwarte auch im Rennen, dass es nicht ohne Zwischenfälle laufen wird, wie auf jedem Strassenkurs sind die Wände nah und es gibt wenig Raum für Fehler. Deshalb denke ich, dass das Safety-Car zum Einsatz kommen wird. Es ist natürlich eine Herausforderung für alle, aber für uns ist das gut, weil es Chancen birgt, wenn das Risiko für alle grösser ist. Es wird auch physisch keine leichte Aufgabe mit dieser Hitze, da kann man leicht die Konzentration verlieren und schnell Fehler machen. Wir müssen das Rennen also gut vorbereiten», ergänzte der 32-fache GP-Sieger.

2. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,938 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,044

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,150

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,179

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,372

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,535

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:30,547

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,860

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,861

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,921

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,964

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:31,208

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:31,260

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:31,393

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:31,587

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,631

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,710

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:32,913

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

Nicht im Einsatz: Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo





1. Training, Miami

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,098 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,169

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,277

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,301

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:31,498

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,528

07. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,854

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,956

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,559

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:32,592

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,615

12. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:32,884

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:33,020

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:33,024

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:33,417

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,576

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,773

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:34,043

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:34,945

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,637