Lewis Hamilton: «Ich bin Respektlosigkeit gewohnt»

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton ist in Miami auf Anspielungen über sein Alter und die schwierige Saison angesprochen worden. Der Mercedes-Star kontert: «Ich weiss, wer ich bin und was ich will.»

Lewis Hamilton muss im ersten Teil der Formel-1-Saison 2022 viel Kritik einstecken: Sein junger Stallgefährte George Russell kommt mit den Eigenheiten des Mercedes W13 bislang besser zurecht, in Imola wurde der erfolgreichste Formel-1-Fahrer von seinem letztjährigen WM-Rivalen Max Verstappen überrundet.

Schon vor dem Grossen Preis der Emilia-Romagna ging Mika Häkkinen auf die Situation von Mercedes ein. Der Finne, mit McLaren-Mercedes 1998 und 1999 Weltmeister geworden, deutete an: «Lewis ist schon sehr lange bei Mercedes. Jetzt, wo es nicht so gut läuft, könnte er über einen Team-Wechsel nachdenken.»

Lewis Hamilton sagte dazu in Italien eisig: «Ich habe ein paar Kommentare von Individuen gelesen, die ich respektiert habe, als ich aufgewachsen bin. Aber letztlich sind ihre Bemerkungen ein Haufen Unsinn. Da geht es doch nur darum, sich mit Schlagzeilen wichtig zu machen.»

«Nur weil wir es derzeit nicht einfach haben, schmeisse ich doch nicht alles hin. Aufgeben ist nicht Teil meiner DNA. Wir sind mehrfache Weltmeister, wir können diese Probleme aus der Welt schaffen. Es dauert nur ein wenig länger.»

Nach der Schmach von Imola (Hamilton überrundeter 13., in der WM nur auf Rang 7) konnte sich Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko eine kleine Nadelspitze nicht verkneifen: «Vielleicht hätte er vergangenes Jahr aufhören sollen.»



Hamilton in Miami: «Ich achte nicht auf alberne Bemerkungen. Ich habe mich im Laufe der Jahre an Respektlosigkeiten gewöhnt, einige davon sind zu erwarten. Ich bewahre die Ruhe, denn ich weiss, wer ich bin und was ich will.»



«Natürlich stecken wir in einer schwierigen Phase. Die Saison hat bestimmt nicht nach Wunsch begonnen. Aber ich bin ein Kämpfer. Und wenn das jemand in all den Jahren noch immer nicht verstanden hat, dann ist das auch in Ordnung.»





