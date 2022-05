Charles Leclerc (Ferrari): «Das ist keine Garantie»

Bestzeit für WM-Leader Charles Leclerc im Abschlusstraining zum ersten Grand Prix von Miami. Der 24-jährige Monegasse sagt, was ihm Mut macht und wieso er erst später vom WM-Titel reden will.

Das Qualifying zum ersten Formel-1-WM-Lauf in Florida seit 1959 ist für WM-Leader Charles Leclerc wie am Schnürchen gelaufen: Zwölfte Pole-Position seiner F1-Karriere (gleich viele wie Gerhard Berger und David Coulthard), die dritte in der GP-Saison 2022 nach Bahrain und Australien, seine erste in den USA.

Der WM-Leader ist zufrieden: «Das war ein hartes Stück Arbeit. Die Piste ist abseits der Idealline fies rutschig, ich musste extrem aufpassen. Der Wagen steht immer wieder quer, es ist nicht einfach, eine saubere Runde hinzukriegen.»

«Zum Glück konnte ich meine Leistung auf den Punkt bringen, als es drauf ankam. Der Wagen hat traumhaft funktioniert. Hier in Miami hat sich der Eindruck verfestigt, den ich schon zuvor hatte – der Ferrari ist ein Auto, das auf jeder Art Rennstrecke schnell ist und auch bei allen Bedingungen. Klar gibt mir das Mut für die kommenden Rennen. Aber eine Sieg-Garantie ist das nicht.»

«Es wird entscheidend sein, dass wir den Wagen effizient entwickeln, nur dann dürfen wir auch später im zweiten Saisonteil an den Titel denken.»



«Wir haben beide Autos vorne, das ist strategisch gewiss kein Nachteil. Nun müssen Carlos und ich sicherstellen, dass diese Reihenfolge auch im Rennen so bleibt.»





Qualifikation, Miami

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,796 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,986

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,991

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,036

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,475

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,625

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:29,690

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,750

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,932

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,676

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,160

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,173

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:30,214

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:30,310

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:30,423

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,975

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:31,020

18. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,266

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:31,325

20. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit