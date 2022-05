Toto Wolff (Mercedes): «Auto wie ein Känguru»

In Miami machte Mercedes einen konkurrenzfähigeren Eindruck als an den Rennwochenenden zuvor. Aber Rennchef Toto Wolff dämpft die Erwartungen der Fans und vergleicht den W13-Renner mit einem Känguru.

Der junge George Russell im zweiten Quali-Segment ausgeschieden, Lewis Hamilton auf Startplatz 6 – was ist diese Darbietung von Mercedes-Benz im Miami International Autodrome wert? Bekommen die Ingenieure das Handling des schwierigen 2022er Renners von Mercedes langsam in den Griff?

«Überhaupt nicht», sagt der österreichische Rennleiter Toto Wolff auf diese Frage in Südflorida. «Wir haben im zweiten freien Training mit George Russell Bestzeit erzielt, und dieser Speed war echt. Die Leistung von George und Rang 4 von Hamilton haben bewiesen, was mit diesem Wagen möglich ist, wenn wir ihn ins beste Arbeitsfenster bringen.»

«Aber dann haben wir ein wenig experimentiert, und schon im dritten freien Training zeigte sich, dass wir wieder aus diesem Arbeitsfenster hinausgerutscht sind.» Da tauchten die Silberpfeile auf den Rängen 15 (Hamilton) und 17 (Russell) auf.

Der Wiener weiter: «Zur Quali hin haben wir uns ein wenig verbessert, aber der Wagen hüpft noch immer wie ein Känguru, die Fahrer sind überhaupt nicht zufrieden, und jeder kann sehen, wieso wir Zeit einbüssen.»



«Was gut ist – wir verstehen langsam besser, was mit dem Wagen passiert. Wir hatten am Freitag ein gutes Auto, dann haben wir es verschlimmbessert, Einiges davon verstehen wir, Anderes nicht.»



Das Ziel für den Miami-GP gemäss Wolff: «Best of the Rest zu sein, im Idealfall kommen wir hinter den Autos von Ferrari und Red Bull Racing ins Ziel.»





Qualifikation, Miami

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,796 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,986

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,991

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,036

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,475

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,625

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:29,690

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,750

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,932

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,676

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,160

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,173

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:30,214

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:30,310

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:30,423

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,975

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:31,020

18. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,266

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:31,325

20. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit